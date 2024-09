En Sinaloa, la violencia ha generado incertidumbre en inversionistas del sector inmobiliario, según el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Mazatlán, Ismael Tirado Robles.

“En la mente de mucho empresario y mucho inversionista existe la incertidumbre o el miedo que está generando toda la situación que se está viviendo en Sinaloa”, señaló Tirado Robles.

A pesar de la situación en el estado, Mazatlán ha mantenido una relativa calma, lo que ha permitido que las actividades económicas y de construcción continúen sin grandes afectaciones.

“Notan que en Mazatlán no ha habido esas violencias, no ha habido esos enfrentamientos. Notan que en Mazatlán seguimos manejándonos de manera normal”, explicó el presidente de Ampi Mazatlán.

Además aclaró que hasta ahora, no se ha reportado escasez de materiales de construcción ni retrasos en los proyectos inmobiliarios y la construcción sigue avanzando de acuerdo a lo previsto.

“Hasta ahorita no me lo han reportado, no se ha notado la falta de materiales de construcción, las obras continúan bastante bien, no ha habido una situación que llegue a afectar el mercado inmobiliario en construcción y en servicio”, aseguró Tirado Robles.

Crisis de seguridad impacta en rentas vacacionales

Sin embargo, las rentas vacacionales sí han sufrido una pequeña afectación, sobre todo en aquellos que viajaron por carretera desde Durango, quienes tuvieron que cancelar sus reservaciones.

“Hubo una pequeña afectación, sobre todo los que vinieron en carretera, por la parte de Mazatlán-Durango. Pocos fueron, pero sí hubo una afectación”, detalló.

A pesar de estos inconvenientes, las ventas y construcciones en Mazatlán no se han detenido, y las expectativas de inversión continúan siendo altas para los próximos meses.

El mercado inmobiliario en Mazatlán se compone de más de 196 desarrollos en construcción y comercialización, de los cuales entre 126 y 130 están dirigidos al turismo, con proyectos que varían en altura.

“Teníamos expectativas altas, un cierre alto porque viene un tema de inversión fuerte en tema de clientes que ya teníamos programados que quieren invertir aquí en Mazatlán”, comentó.

“El dato exacto de inversión inmobiliaria no lo tengo, pero sí te puedo decir que ahorita hay abiertos más de 196 desarrollos inmobiliarios”, agregó.