$!Gerardo Rosete lideró una Canacintra para el micro y pequeño empresario

“Es un compromiso fuerte, que al principio dices ‘es bueno ser el Presidente de Canacintra, pero no es fácil’, porque conlleva a espaldas un organismo, como vemos, llevan 75 años, entonces, era el contrapeso contra el Gobierno, bueno, no contra el Gobierno, pero poner las facilidades, ser un facilitador”, menciona.

- ¿Siente que fue el enfoque de su presidencia?

Sí, lo más que se pudiera apoyarlos, y asesorarlos en la dinámica, porque estaban limitados a los créditos, antes había mucho eso, incluso ahora, que es más el crédito al consumo que al crédito de la producción, si tú quieres comprar un carro, te lo dan en 5-10 minutos, pero si quisieras comprar un torno, una máquina de herramienta, era más complicado, y uno te producía y el otro no, entonces, ese tipo de cositas no se entendían mucho.

Menciona que para él lo más importante era aprender de gente exitosa, empresarios como Rodolfo Madero, tomar de él las ideas más importantes en sus negocios, y ver cómo se podían emplear en las empresas que iban naciendo o que aún eran pequeñas.

“Son dos años donde haces amistades, acervo cultural, conocimiento, te vas empapando, me preguntan ‘¿qué es lo primero que sentiste?’ una emoción encontrada, no sabía cómo, pero te vas empezando con el tiempo a familiarizarse, vas viendo el apoyo de los grandes empresarios, el conocimiento de ellos, y cómo lo podías trasladar a los de abajo, los micros empresarios”, sostiene el también ex Alcalde interino de Mazatlán en 2002.

“En esos tiempos (1996-1997) estaba muy minimizada la industria, pero ya venía el proceso del Parque Industrial, faltaban apoyos, tanto federales como estatales, pero ya, se tenía el proyecto, era la bandera de seguir trabajando con eso”