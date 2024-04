“A mí me gusta reconocer lo que se hace, como aquí por ejemplo, Canaco pues, es producto de ustedes, lo que han hecho, de sus presidentes. No había presidentas, hasta ahora con Lupita”, comentó.

“Me da gusto que entraran a ese rol de la mujer, no sólo que empiece a escalar en la vida pública, sino también en la vida privada, donde no solamente sean directivas de empresas chiquitas, sino también lo sean de empresas grandes y ésta es una empresa grande, el representar a los servidores del comercio y del turismo”, expresó.

Asimismo, el Gobernador afirmó que su administración mantiene un especial cuidado en la relación comercial con los proveedores y que no existen deudas con ellos, sino que todo está bien adquirido y la contratación de servicio se paga en tiempo y forma.

“Yo quiero decirles que no hay un solo proveedor al que le deba cinco centavos. Mi gobierno no le debe a ningún proveedor, yo les pago, porque yo sé que el proveedor es un comerciante, es un empresario que necesita que le paguen, no quiero que haya quien vaya a tocar la puerta al Gobernador, que porque es su amigo, para que le paguen a fulano. Obra que se programa es obra que tiene finanzas”, destacó.

Después de que rindiera propuesta, la nueva presidenta María Guadalupe Zavala Yamaguchi, mencionó que la Canaco representa a más de 18 mil unidades económicas, de acuerdo con el padrón del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del sector terciario del municipio de Culiacán.