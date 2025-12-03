$!Gobierno de Sheinbaum e IP acuerdan aumento del 13% al salario mínimo en 2026

El Gobierno federal acordó con el sector empresarial y laboral un incremento del 13 por ciento al salario mínimo general para 2026, según anunció el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López.

Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, detalló que el salario mínimo general pasará de 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios. En términos mensuales, el monto ascenderá a 9 mil 582.47 pesos.

Para la zona fronteriza norte, Bolaños López precisó que el aumento será del 5 por ciento, por lo que el salario pasará de 419.88 pesos a 440.87 pesos diarios, lo que equivaldrá a 13 mil 409.80 pesos mensuales.