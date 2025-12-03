$!Gobierno de Sheinbaum e IP acuerdan aumento del 13% al salario mínimo en 2026

El Gobierno federal acordó con el sector empresarial y laboral un incremento del 13 por ciento al salario mínimo general para 2026, según anunció el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López.
Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, detalló que el salario mínimo general pasará de 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios. En términos mensuales, el monto ascenderá a 9 mil 582.47 pesos.
Para la zona fronteriza norte, Bolaños López precisó que el aumento será del 5 por ciento, por lo que el salario pasará de 419.88 pesos a 440.87 pesos diarios, lo que equivaldrá a 13 mil 409.80 pesos mensuales.
Explicó que con este incremento, el salario mínimo alcanzará para cubrir 2 canastas básicas en 2026, mientras que en 2025 alcanzaba para 1.8 canastas. La meta del Gobierno federal para 2030, será que el salario cubra 2.5 canastas básicas.
”Se trata del nivel más alto que se ha tenido en el registro del salario desde el año de 1980”, afirmó Bolaños López.