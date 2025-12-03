Gobierno federal acuerda con sector privado jornada laboral de 40 horas

El Gobierno federal acordó con el sector privado una reforma para reducir la jornada semanal de trabajo de 48 a 40 horas, mediante un esquema gradual que iniciará en 2027 y concluirá en 2030.

La iniciativa será enviada al Congreso de la Unión e implicará cambios legales y constitucionales.

El Secretario del Trabajo, Marath Bolaños López durante la conferencia de prensa matutina presidencial que la jornada disminuirá dos horas por año a partir de 2027, hasta alcanzar las 40 horas semanales en enero de 2030.

“Avanzaremos año con año en una reducción de dos horas a partir del año 2027, para alcanzar las 40 horas en enero del año 2030”, declaró.

Precisó que la reforma fijará en la Constitución la jornada máxima semanal de 40 horas, sin afectaciones económicas para los empleados.

“Esta reducción de 48 a 40 horas no podrá implicar reducción de sueldos ni de salarios ni de prestaciones”, afirmó.

Bolaños López explicó que 2026 operará como periodo de adecuación en los centros de trabajo.

“El año 2026 fungirá como un periodo de adecuación para que empleadores y personas trabajadoras organicen, planifiquen y adapten sus procesos productivos”, señaló.

Respecto a las horas extraordinarias, indicó que la suma de horas ordinarias y extraordinarias no podrá superar las 12 horas en un día.

Asimismo, las horas extras podrán acumularse hasta cuatro horas por día, en un máximo de cuatro días por semana, y deberán pagarse al doble del salario ordinario.

“Se establece la prohibición de que los menores de edad trabajen horas extraordinarias”, expuso.

El funcionario agregó que las empresas deberán contar con un registro que documente las horas ordinarias y extraordinarias utilizadas.

“La semana laboral de 40 horas le devuelve tiempo de vida a las y los trabajadores para que decidan libremente qué hacer con él”, planteó Bolaños López.

La aplicación será escalonada: en 2027 la jornada será de 46 horas semanales; en 2028, de 44 horas; en 2029, de 42 horas; y en 2030 se alcanzarán las 40 horas semanales.