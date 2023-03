CULIACÁN._ Durante el primer año de su gestión, Enrique Riveros Echevarría, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, se enfocó en capacitaciones sobre el tema de sustentabilidad, buscar producciones más rentables y sustentables; en eficiencias en el uso del agua y de agroquímicos, con el objetivo de tener mejores cosechas y mejores alimentos, sin embargo, no lograron los objetivos que tenían planteados.

“No hemos tenido tanto tiempo de enfocarnos porque han estado saliendo una serie de situaciones una tras otra, tras otra, de políticas públicas que nos sentimos como que nos impiden llegar a hacer nuestro trabajo de una manera fluida, de una manera correcta”, expresó Riveros Echevarría.

“El típico ‘si no ayudas, no estorbes’, sobre todo en el Gobierno federal, y que ha sido muy recurrente cómo buscan una guía, buscan un objetivo pero se van por un lado que para nosotros es ilógico que lleguen al objetivo por ese camino”.

El líder agrícola detalló que no han tenido buena comunicación con el Gobierno federal, pero el Gobernador Rubén Rocha Moya sí ha estado más atento al tema, aunque no han tenido coincidencias de metodología con el Secretario de Agricultura y Ganadería, José Jaime Montes Salas.

Explicó que cada quien trae su línea, quieren trabajar en equipo todos hacia el mismo objetivo, los diferentes organismos y direcciones de gobierno.

“Pero notamos como que no se terminan concretando las cosas, hay una reunión con unos y no involucran a otros, y luego otra reunión con otro sector y no involucran a este”, lamentó.

“El tema por parte de Gobierno federal ha estado muy complicado, ha estado tratando, diría yo, de resolver temas complejos con soluciones sencillas y esa es la parte que veo que no está funcionando”.

En los próximos días, Riveros Echevarría dará su informe de resultados del primer año de su gestión al frente de la AARC, que concluirá en 2025, sin embargo, no vislumbra que haya un cambio en la mecánica de gobierno.

“Sobre todo el Gobierno federal ahorita, pues parece ser que la principal preocupación ya son las elecciones, eso lo pudiéramos utilizar a favor, nos puede jugar a favor o nos puede jugar en contra dependiendo de que se ponga más receptivo hacia las problemáticas de la agricultura por el tema electoral”, expuso el productor.

Consideró que el Gobernador puede tener más independencia una vez que el Presidente Andrés Manuel López Obrador esté en el ocaso de su administración.

“Y que empiece a, no que empiece, que continúe reforzando las cosas con su propio criterio que hasta la fecha hemos estado confiados, al principio hubo muy poca comunicación, pero ya últimamente ya se está solventando esa parte y las respuestas que nos da el Gobernador han sido aceptables”, opinó Riveros Echevarría.

“Nada más que creo que sí necesitamos redoblar esfuerzos, esforzarnos un poquito más para lograr los objetivos, la voluntad por lo pronto parece que ahí está”.

El líder de la AARC comentó que los principales problemas que enfrenta el campo sinaloense están relacionados con los costos y la comercialización de los productos, principalmente.

“Los esquemas que se venían utilizando de comercialización terminan siendo anticuados, ya hay muchísimos vicios dentro de esos sistemas y con los números actuales, no da”, expresó.