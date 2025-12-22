Gran Posada de Carnes Selectas Nayarit con Lucha Libre Profesional en Tepic

Tepic, Nayarit | 21 de diciembre de 2025

Con una asistencia aproximada de mil personas, Carnes Selectas Nayarit llevó a cabo el gran cierre de sus giras del Festival de la Navidad 2025 en el estacionamiento de su sucursal Nayarabastos, consolidando una jornada llena de convivencia familiar, entretenimiento y espíritu navideño.

El evento se vivió como una gran posada abierta al público, donde niñas, niños y adultos disfrutaron de una programación continua durante la tarde y noche. Las actividades iniciaron con dinámicas familiares y rifas rápidas, en las que se entregaron múltiples regalos a los asistentes, fomentando la participación y el ambiente festivo.

Uno de los primeros momentos más celebrados fue el show de los payasos Tilín y Tolón, quienes con sus ocurrencias marcaron el inicio de una tarde llena de alegría. Posteriormente, el público disfrutó del show tributo de Bely y Beto, presentado por LOGA Entretenimiento, que puso a cantar y bailar a niñas y niños. El ambiente musical estuvo a cargo de la banda Los Patitos Feos, quienes animaron la recta final del evento con música en vivo.

Uno de los momentos estelares de la jornada fue la función especial de Lucha Libre, que reunió a figuras reconocidas del pancracio nacional. En el ring se presentaron L.A. Park, Hijo de L.A. Park, Tinieblas Jr., Tinieblas 3ra Generación, Alushe, Tao Tao, L.A. Park Jr., Syderal, Camaleón 2.0, Tiburón Panameño Jr. y Jacob, entre otros, ofreciendo combates llenos de emoción que mantuvieron al público atento de principio a fin.

Con la realización de este evento en Nayarabastos, Carnes Selectas Nayarit concluye con éxito sus giras del Festival de la Navidad 2025 en los tres estados donde tiene presencia, Sinaloa, Jalisco y Nayarit, reafirmando su compromiso con la comunidad al generar eventos gratuitos, de calidad y con enfoque familiar, fortaleciendo la cercanía con sus clientes y celebrando una de las épocas más importantes del año.