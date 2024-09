Estas decisiones estratégicas llevaron a Grupo Alerta a expandirse a otros sectores como el inmobiliario, automotriz, educativo, energético y de comunicaciones.

Madero Rodríguez recordó que su padre, invirtiendo desde Mazatlán en la bolsa de valores, “seguía ganando dinero y el negocio requería inversión”, por lo que pidió a su abuelo permiso para invertir.

“Ya para entonces mi abuelo le había dejado la administración del negocio de mi papá, ya no se metía mi abuelo”, añadió.

A principios de la década de los 90, Rodolfo Madero comenzó a involucrarse en la resolución de problemas dentro de las compañías del grupo, por petición de su padre.

“Mi papá me dice ‘Oye hijo, ya me estoy cansando, necesito que te vengas y estés aquí cerca, para que vayas aprendiendo bien el negocio’. Muy bien, entonces cerramos allá el changarro, la casa la entregué”, relató Madero. “A veces me salió bien la jugada, a veces no tanto”.

Con el tiempo, Rodolfo Madero asumió la dirección del grupo empresarial.

“Al tiempo, mi papá dijo ‘Saben qué, ya no vengo yo en la tarde’, y entonces nada más iba en la mañana a ver sus asuntos, pero ya los directores iban conmigo. Y un día llegó por sus ‘chivas’, recogió todo y ya nunca más volvió”, recordó.

Madero Rodríguez subrayó que a pesar de los problemas, los baches y las aventuras vividas durante su aprendizaje como líder empresarial, la constancia y la estrategia han sido siempre clave para salir adelante.

Al finalizar el evento, recibió un reconocimiento de manos de la presidenta de Coparmex Mazatlán, Yudith Verónica Estrada Osuna, y el vicepresidente, Javier Lizárraga Mercado, por su trayectoria empresarial.