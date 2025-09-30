Grupo Carso, de Carlos Slim, firma contrato por Dls. 1,991 millones con Pemex para perforar pozos

Grupo Carso, del empresario Carlos Slim, firmó un contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex) por mil 991 millones de dólares para la perforación de hasta 32 pozos en el campo Ixachi, ubicado en Veracruz, y considerado uno de los campos terrestres más importantes del País.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), detalló que a través de sus subsidiarias GSM BRONCO y MX DLTA NRG 1, llevarán a cabo las actividades para la perforación de pozos.

El nuevo contrato considera la perforación y terminación de hasta 32 pozos en un plazo de tres años, “lo cual contribuirá en un aumento sustancial de producción en el campo de aceite y gas”.

Según lo acordado, Pemex empezará a pagar la perforación de estos pozos financiados hasta enero de 2027 y en 21 pagos mensuales por cada pozo entregado a partir de la fecha correspondiente.

Para la fecha del primer pago, en enero de 2027, se estima tener en producción 12 pozos de este contrato.

La fuente y mecanismo de pago del contrato será a través de los ingresos obtenidos de los hidrocarburos comercializables de la propia asignación de Pemex.



Grupo Carso y su experiencia en la perforación de pozos

Grupo Carso señaló que sus subsidiarias cuentan con más de 18 años de experiencia en servicios de perforación terrestre, marina y de construcción de plataformas, empleando personal altamente calificado.

El campo Ixachi cuenta con una producción diaria de alrededor de 93 mil barriles de aceite y 715 millones de pies cúbicos de gas, lo que equivale a un total de 236 mil barriles diarios de petróleo.

La empresa de Slim detalló que, hasta la fecha, se han perforado en el campo un total de 28 pozos a una profundidad promedio de 7 mil 650 metros, dentro de los cuales la empresa, a través de sus subsidiarias, ha participado en su perforación.