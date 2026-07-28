Grupo Coppel debuta en Argentina con una exitosa colocación en el mercado de capitales

BUENOS AIRES._ Coppel Argentina concretó la primera colocación en el mercado de capitales en ese país, logrando la adjudicación de 4.7 mil millones de pesos argentinos a través del Fideicomiso Financiero “Coppel Serie 1”.

En un comunicado, la empresa sinaloense explicó que esta colocación forma parte de una serie dentro de un programa que busca 50 millones de dólares, previsto para el 2026-2027 y tiene como propósito potenciar el financiamiento al crédito de consumo para las familias argentinas no bancarizadas y ayudarlas a seguir mejorando su vida.

“Este debut en el mercado local ratifica la solidez de nuestro modelo de negocio y el valor de la marca Coppel en Argentina”, afirmó Julián Magariños, CEO de Coppel Argentina.

“Mantenemos una cartera sana, lo que nos permitirá utilizar estos fondos para otorgar más crédito a las familias en el país. Esta colocación es la primera de varias que tenemos planificadas para el periodo 2026-2027, con el objetivo de seguir brindando más y mejores oportunidades a nuestros clientes”.



Calificación crediticia

Por su parte, Moody’s Local Argentina otorgó al Fideicomiso Financiero Coppel Serie 1 una calificación ML A-1.ar a los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A, la más alta en la escala de corto plazo de la calificadora, y una calificación BB+.ar a los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B.

Esta nota al fideicomiso, destacó Grupo Coppel, refleja la capacidad de pago del instrumento sustentado en la calidad de la cartera de préstamos personales, la estructura de la colocación y los mecanismos de administración y reposición de activos previstos para la operación.



Alianzas estratégicas

Indicó que la colocación estuvo liderada por Meta Inversiones S.A. y Ecolatina, como organizadores y colocadores. Por su parte, Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A., Rosfid como fiduciaria y Banco BBVA Argentina S.A y Balanz Capital Valores S.A.U. como colocadores.

Asimismo, continuó, Worcap S.A. participó en carácter de asesor financiero, mientras que el estudio jurídico TCA Tanoira Cassagne se desempeñó como el asesor legal de la transacción.

Con este logro financiero, expuso, Coppel Argentina reafirma su solidez y su visión de largo plazo en el mercado regional.

“La respuesta de los inversores sienta un precedente positivo para sus futuras series de emisión, consolidando su posición como un actor clave y confiable dentro del sistema comercial y financiero de la región”, destacó.