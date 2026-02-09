$!Grupo Coppel destinará más de $14 mil millones para impulsar su crecimiento en 2026

MÉXICO._ Grupo Coppel anunció que durante 2026 destinará 14 mil 300 millones de pesos para expandir su infraestructura comercial, fortalecer sus capacidades tecnológicas y acelerar el uso de energías limpias, con el objetivo de mejorar la vida de sus clientes. Este monto forma parte de su plan de transformación 2026-2030 por 80 mil millones de pesos, anunciado en junio de 2025. En un comunicado, el grupo empresarial explicó que la asignación de recursos responde a una estrategia de crecimiento y confianza en México que generará 2 mil 500 empleos directos durante el año, adicionales a los más de 130 mil con los que ya cuenta, consolidando a Grupo Coppel como uno de los 10 principales empleadores de México.

Del total de recursos, señaló, el 43 por ciento se destinará a infraestructura comercial (6 mil 200 millones de pesos) para ampliar la cobertura y mejorar la disponibilidad de productos; el 31 por ciento a transformación tecnológica (4 mil 500 millones de pesos) para consolidar la integración de canales comerciales, digitales y financieros; y el 26 por ciento a transición energética (3 mil 600 millones de pesos) para avanzar hacia un modelo más sostenible. El conjunto de esfuerzos, dijo, se traducirá en una mejor calidad en el servicio, en beneficio de todos sus clientes. “Esta inversión refleja nuestro compromiso con el País y nos permite seguir avanzando hacia el objetivo de consolidar una plataforma omnicanal más ágil, y concretar nuestro propósito de mejorar la vida de millones de familias mexicanas”, afirmó Diego Coppel Sullivan, director general de Grupo Coppel. En materia de infraestructura, señaló el comunicado, la empresa remodelará cerca de 100 sucursales y centros de distribución y abrirá más de 80 tiendas para concluir 2026 con 2 mil tiendas en todo el País. Las nuevas aperturas, añadió, incorporarán formatos especializados, como agencias de motocicletas y tiendas enfocadas en moda, con el fin de fortalecer y diversificar la oferta de productos y servicios.