$!Grupo Coppel supera metas de sostenibilidad e incluye a 1.6 millones de personas en el sistema financiero

MÉXICO._ Grupo Coppel reportó que durante 2025 más de 1.6 millones de personas accedieron por primera vez a un crédito formal, lo que representa un crecimiento del 27 por ciento comparado con 2024.
Lo anterior, es parte de los resultados que la empresa ha dado a conocer en el Informe de Sostenibilidad 2025.
Destacó que en un país donde, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, sólo el 37 por ciento de la población de entre 18 y 70 años cuenta con al menos un crédito formal, Grupo Coppel continúa ampliando el acceso al sistema financiero y promoviendo la educación financiera para fomentar un uso responsable del crédito.
“Durante más de 80 años, Coppel ha sido la puerta de entrada al sistema financiero en México; un primer crédito permite construir historial y sentar las bases para mejorar la vida de las personas. Con esa misma misión, trabajamos para impulsar a nuestros colaboradores, fortalecer a las comunidades y cuidar el medio ambiente”, señaló Susana Coppel, directora de Sostenibilidad de Grupo Coppel y presidenta de Fundación Coppel.
Los avances en inclusión financiera, señala en el comunicado, forman parte de los resultados consolidados en el Informe de Sostenibilidad 2025, junto con hitos en el desarrollo de los colaboradores, el impacto social de Fundación Coppel y el desempeño ambiental del Grupo.
Inversión en el desarrollo de colaboradores y sus familias
Grupo Coppel informó que destinó 312 millones de pesos a su programa de becas académicas durante 2025, que cubre hasta el 50 por ciento de las colegiaturas desde nivel preescolar hasta universitario.
El programa, señaló, impactó a más de 27 mil colaboradores y familiares.
Además, señaló que mediante la Universidad Corporativa Coppel, más de mil 200 colaboradores concluyeron sus estudios de bachillerato, licenciatura o posgrado, 24 por ciento más que el año anterior.
Impacto en comunidades
En el reporte, expuso que Fundación Coppel benefició a más de 7 millones de personas en todo el País, un 44 por ciento más que el año anterior.
Mediante una red estratégica de más de 200 organizaciones aliadas, señaló, se impulsaron proyectos clave en los ejes de educación y liderazgo; desarrollo económico y social; espacios públicos y cultura; y atención a desastres y emergencias.
Metas de sostenibilidad cumplidas
También indicó que Coppel superó los objetivos establecidos en el crédito sindicado vinculado a la sostenibilidad que firmó en 2021.
En materia de igualdad de género, expuso, la cadena minorista alcanzó la meta comprometida para el cierre de 2025, al lograr 40 por ciento de representación femenina en puestos de liderazgo directivo.
En el ámbito ambiental, continuó, rebasó el objetivo de 86.4 MWp de capacidad solar instalada, al llegar a 87.2 MWp.
Indicó que con esta capacidad, en 2025 la energía solar cubrió 19 por ciento del consumo eléctrico total de su operación nacional, frente al 16 por ciento registrado en 2024.
Grupo Coppel señaló que este avance permitió evitar la emisión de más de 40 mil toneladas de CO₂, equivalente a plantar un bosque del tamaño de casi siete veces el Bosque de Chapultepec.
Asimismo, señaló, la flotilla secundaria de vehículos eléctricos e híbridos creció 34 por ciento, al alcanzar 717 unidades.
Los resultados del Informe de Sostenibilidad 2025, dijo, muestran cómo Grupo Coppel contribuye a mejorar la vida de las personas mediante la ampliación de oportunidades, el desarrollo de sus colaboradores, el fortalecimiento de las comunidades y la reducción de su impacto ambiental.