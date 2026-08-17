$!Grupo Coppel supera metas de sostenibilidad e incluye a 1.6 millones de personas en el sistema financiero

MÉXICO._ Grupo Coppel reportó que durante 2025 más de 1.6 millones de personas accedieron por primera vez a un crédito formal, lo que representa un crecimiento del 27 por ciento comparado con 2024. Lo anterior, es parte de los resultados que la empresa ha dado a conocer en el Informe de Sostenibilidad 2025. Destacó que en un país donde, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, sólo el 37 por ciento de la población de entre 18 y 70 años cuenta con al menos un crédito formal, Grupo Coppel continúa ampliando el acceso al sistema financiero y promoviendo la educación financiera para fomentar un uso responsable del crédito. “Durante más de 80 años, Coppel ha sido la puerta de entrada al sistema financiero en México; un primer crédito permite construir historial y sentar las bases para mejorar la vida de las personas. Con esa misma misión, trabajamos para impulsar a nuestros colaboradores, fortalecer a las comunidades y cuidar el medio ambiente”, señaló Susana Coppel, directora de Sostenibilidad de Grupo Coppel y presidenta de Fundación Coppel.

Los avances en inclusión financiera, señala en el comunicado, forman parte de los resultados consolidados en el Informe de Sostenibilidad 2025, junto con hitos en el desarrollo de los colaboradores, el impacto social de Fundación Coppel y el desempeño ambiental del Grupo.

Inversión en el desarrollo de colaboradores y sus familias Grupo Coppel informó que destinó 312 millones de pesos a su programa de becas académicas durante 2025, que cubre hasta el 50 por ciento de las colegiaturas desde nivel preescolar hasta universitario. El programa, señaló, impactó a más de 27 mil colaboradores y familiares. Además, señaló que mediante la Universidad Corporativa Coppel, más de mil 200 colaboradores concluyeron sus estudios de bachillerato, licenciatura o posgrado, 24 por ciento más que el año anterior.

Impacto en comunidades