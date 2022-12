Grupo México está en conversaciones avanzadas para adquirir Banamex

MÉXICO._ Grupo México, operadora de concesiones mineras, ferroviarias y carreteras, conformado por empresas como Ferromex y Ferrosur, se encuentra en “conversaciones avanzadas” para comprar Banamex a Citigroup, según lo indicó, el 5 de diciembre de 2022, la agencia especializada en finanzas y negocios estadounidense Bloomberg, citando a personas con conocimiento del asunto.

El grupo, cuyo presidente ejecutivo y del Consejo de Administración es Germán Larrea Mota Velasco, está tratando de ultimar los términos del acuerdo con Citi, pero no se ha llegado a ningún convenio por el momento y podría surgir otro comprador, según el reporte de Bloomberg, que añadió que el banco estadounidense también podría considerar una oferta pública inicial (OPI) para Banamex.

COMPRADOR DE BANAMEX SE CONOCERÁ A INICIOS DE 2023, AFIRMA SU DIRECTOR GENERAL

A casi un año de haber anunciado la venta de Banamex, el director general de dicha institución financiera, Manuel Romo Villafuerte, señaló, el 5 de diciembre de 2022, que en el primer trimestre de 2023 se conocerá al comprador del banco minorista mexicano.

Durante una reunión con medios de comunicación, citada por Forbes, el directivo destacó que los dos bancos van a ser muy grandes, por lo que debido a las complejidades que conlleva la transacción, sería hasta junio de 2024 cuando ambos lleven a cabo su división para operar de forma independiente.

Asimismo, Romo Villafuerte comentó que desde que se anunció la venta había sido un gran reto sacar adelante dicho proceso, sin descuidar sus planes de inversión y metas de negocio, pero la transacción evolucionaba según las etapas y tiempos establecidos.

Asimismo, el banquero comentó que internamente avanzaban en los preparativos para llevar a cabo la separación entre la banca de consumo y empresarial, con la corporativa y de inversión, lo que daría como resultado dos bancos: Citi y Banamex.

Romo Villafuere dijo que ese proceso había estado acompañado de todo tipo de análisis, comentarios y especulación, lo cual no le sorprendía, sino que era reflejo de la enorme atención e interés, por la gran importancia de Banamex, su amplia presencia y profundo arraigo.

“Es una de las marcas más conocidas y admiradas, referente de la banca en México, sabemos que así seguirá hasta que demos a conocer nuestra decisión final, la cual estimamos, será en el primer trimestre del 2023, como uno de los principales grupos financieros”, afirmó el director general de Citibanamex.

LARREA Y BECKER, AL CORRIENTE EN IMPUESTOS; PUEDEN OFERTAR POR BANAMEX, CONFIRMA AMLO

Germán Larrea Mota Velasco, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de Grupo México -operadora de concesiones mineras, ferroviarias y carreteras, conformado por empresas como Ferromex y Ferrosur-, continúa entre los interesados por comprar Banamex a Citigroup, según lo confirmó, el 25 de noviembre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo mismo Daniel Becker Feldman, presidente y director general del Grupo Financiero Mifel. quien también es el titular de la Asociación de Bancos de México (ABM). Ambos empresarios se encuentran al corriente en el pago de sus impuestos ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), según afirmó el político tabasqueño.

El mandatario nacional dijo que los interesados han aceptado las condiciones que el Gobierno Federal ha impuesto para la adquisición de Banamex, tales como que sea capital mexicano quien se haga de la institución bancaria, además de que no se despida a ningún trabajador y que el patrimonio cultural se quede en México, entre otras.

“Ellos están, Germán Larrea, participando y si cumplen con los requisitos no tienen por qué no participar. Nosotros no vetamos a los mexicanos que quieran participar y que estén al corriente en sus impuestos. Hasta donde tengo información Larrea está al corriente de sus impuestos y creo que tiene el capital y aceptaría que el patrimonio cultural se quede en México”, señaló el presidente.

“Otra cosa importante es que no se despida a los trabajadores, en el caso de Larrea que no tiene banco, se trata del segundo o tercer hombre más rico de México, y tienen negocios, actividades en la minería, transporte, entonces sí puede”, insistió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Hay otro grupo que conozco, el banco Mifel, que encabeza Daniel Becker, y también tienen posibilidades y otros, y estamos nosotros esperando y ojalá se lleve a cabo esta operación, desde luego se tienen que pagar impuestos dependiendo del valor del banco”, abundó López Obrador, quien enfatizó, también, que la venta de Banamex dejará a la Hacienda Pública hasta 10 mil millones de pesos en impuestos.

“Como 8 o 10 mil millones aproximado, depende del avalúo, intervienen empresas que se dedican a esto y hacen la evaluación de cuánto cuesta y a partir de lo que se vende se tiene que pagar de impuestos”, dijo el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

AMLO CRITICA A GERMÁN LARREA POR INCUMPLIR CONTRATO DEL TREN MAYA

El 21 de noviembre de 2022, el presidente de la República criticó a Larrea Mota Velasco, a quien acusó de haber incumplido un contrato de obra en el Tramo 5 del Tren Maya. Según lo informó el diario Reforma, el empresario había demandado al Gobierno Federal por la terminación anticipada de un convenio, en la búsqueda de un finiquito.

El citado rotativo publicó que el consorcio integrado por Grupo México y Acciona Infraestructuras, que tenía a su cargo las obras en el trazo original, presentó dos demandas contra el Gobierno Federal por la terminación del contrato de 17 mil 815 millones de pesos.

Según el mismo periódico, el consorcio entregó los trabajos que había ejecutado hasta el 15 de julio de 2022 y ese mismo día, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) firmó un convenio para transferir 30.4 mil millones de pesos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), institución que asignó dichas obras a ICA, Mota Engil y Azvindi.

Reforma detalló que empresas demandantes se conformaron como consorcio bajo el nombre Desarrollo del Sureste Playa del Carmen-Tulum, y ganaron en febrero de 2021 el contrato de 17 mil 815 millones de pesos, para construir el tramo de 67 kilómetros que correría por la carretera federal 307.

A inicios de 2022, el Gobierno Federal aceptó mover el trazo ante la presión de un grupo de empresarios hoteleros. La primera demanda fue presentada el 5 de septiembre de ese mismo año, en la que se impugnó la terminación anticipada, que Fonatur fundamentó en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas.

El 26 de octubre de 2022 se notificó una nueva demanda del consorcio, para cuestionar el finiquito con el que Fonatur pretendía dar por terminada la relación contractual entre las partes. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo ofreció pagar 37.9 millones de pesos, como saldo a favor de las constructoras.

Hasta ese momento, según el mismo diario, las partes Norte y Sur del Tramo 5 pasaron de costar 31 mil millones de pesos, a 59 mil 603 millones de pesos, más lo que se sumara en caso de que las empresas canceladas lograran una nueva indemnización.

“Hubo un incumplimiento en el contrato de un tramo en Tulum, creo que de Playa del Carmen a Tulum, como 50 kilómetros, de Grupo México; entonces, se llegó al acuerdo de que iban a participar otras empresas, porque no estaban cumpliendo, esa fue la razón. Se les notificó que nos urgía terminar ese tramo y se entregó a tres empresas”, señaló el mandatario nacional.

“Se está en un acuerdo con la empresa, se va a buscar un acuerdo porque ellos trabajaron e invirtieron y quieren una cantidad por lo que hicieron y los técnicos de Fonatur sostienen que no es esa cantidad la que les corresponde; o sea, están queriendo cobrar de más, o Fonatur pagar de menos, como se quiera entender”, abundó López Obrador.

“Me llama la atención que le mandé a decir a Germán Larrea, dueño del Grupo México, que se buscara una negociación, que los ingenieros militares nos elaboraron un dictamen y que si aceptaba ese dictamen, para definir cuánto se tenía que pagar y me mandó a decir que aceptaba, pero oh sorpresa, hoy aparece en el Reforma que nos va a demandar y que es un asunto millonario”, dijo.

“Sí, pero yo no sabía que ya había demandado, entonces ya se volvió publicitario. Ah, ¡hasta en ocho columnas! Ya se volvió famoso el asunto. Hay que verlo, el Secretario de Gobernación lo tiene que ver, y lo tienen que ver ellos”, contestó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“No tengo el dato [de cuánto pide Grupo México], nada más que se va a pagar lo justo, se va a pagar lo justo porque ya no es el tiempo de antes. El presupuesto es del pueblo, es dinero del pueblo, los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo”, finalizó el político tabasqueño.

INBURSA, DE CARLOS SLIM, SE RETIRA DE PROCESO DE COMPRA DE BANAMEX

Grupo Financiero Inbursa, cuyo Consejo de Administración preside Marco Antonio Slim Domit, hijo del magnate Carlos Slim Helú, se retiró del proceso para comprar Banamex, según informó, el 23 de noviembre de 2022, en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

“Inbursa agradece haber sido invitado a participar en el proceso que lleva adelante Citigroup en relación con la potencial venta de sus negocios de banca de consumo y banca empresarial en México”, agregó el Grupo Financiero, fundado el 20 de mayo de 1985.