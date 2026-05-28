$!Gustavo de la Garza llama a empresarios a innovar en tiempos de crisis

MAZATLÁN._ El empresario regiomontano Gustavo de la Garza Ortega, considerado una de las leyendas de las telecomunicaciones en México, llamó a los empresarios a innovar y apostar por nuevas ideas aún en tiempos de crisis, durante una conferencia organizada por Canacintra Mazatlán. Reconocido por revolucionar las telecomunicaciones en el País con la creación de Radio Beep, empresa que popularizó los localizadores o “beepers” antes de la llegada de los teléfonos celulares, De la Garza compartió parte de su trayectoria empresarial y los retos que enfrentó para abrirse paso en un sector dominado durante décadas por grandes monopolios. Recordó que cuando inició su proyecto, pocos comprendían el alcance de su propuesta tecnológica, hasta que logró competir con Telmex, empresa del magnate Carlos Slim.

El empresario explicó que su motivación inicial fue independizarse de una familia vinculada al sector televisivo. Sin tener un peso, buscó materializar su sueño y creó una empresa enfocada en generar empleos y ofrecer servicio a la comunidad, aclarando que ser empresario va más allá de escribir un libro. Tras el éxito de Radio Beep, De la Garza Ortega fundó Vivaro y posteriormente Marcatel, una de las primeras empresas mexicanas de telecomunicaciones surgidas tras la apertura del sector en la década de los 90. Su visión y perseverancia han sido clave para impulsar cambios históricos en las telecomunicaciones del País, especialmente en la eliminación de las tarifas de larga distancia nacional, una lucha que sostuvo durante años y que terminó beneficiando directamente a millones de mexicanos.

Además de su trayectoria empresarial, De la Garza Ortega ha destacado por su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo humano. Ha impulsado fundaciones y programas de apoyo para estudiantes, artistas y jóvenes talentos, además de que ha patrocinado becas a artistas nacionales para músicos mexicanos y promovido iniciativas culturales de gran relevancia. El invitado especial fue presentado por el dirigente de Canacintra Mazatlán ante decenas de asistentes, entre empresarios, trabajadores, representantes de cámaras y funcionarios públicos, quien lo describió como un empresario prominente de Nuevo León y audaz, quien desde muy pequeño tuvo un sueño. “En primera instancia, sus padres le moldearon para ser la persona que es: un hombre sencillo, humilde, de una visión extraordinaria y un gran corazón dispuesto a ayudar a su comunidad y a su país. No tengo duda que la historia de don Gustavo nos inspirará a ser mejores empresarios, pero sobre todo mejores seres humanos”.