$!Gustavo Mario de la Garza Ortega, figura de telecomunicaciones en México, visita el Teodoro Mariscal

Como parte de su participación en la conferencia magistral “El camino de las leyendas”, Gustavo Mario de la Garza Ortega, reconocido empresario, filántropo y una de las figuras más influyentes en la historia de las telecomunicaciones en México, está de visita en Mazatlán. Previo a su participación en la Conferencia Magistral, la cual será este jueves 28 de mayo, De la Garza, estuvo de visita en uno de los lugares más conocidos del puerto, el Estadio Teodoro Mariscal, casa de Venados de Mazatlán, acompañado de directivos de Canacintra y del club de beisbol.

Durante su recorrido por la casa de los nueve veces campeones de la Liga Mexicana del Pacífico, conoció parte de la historia, tradición e infraestructura del club, compartiendo momentos especiales y reconociendo el impacto social y deportivo que representa la institución para Mazatlán y el noroeste del país. Al final de su recorrido, el empresario portó el jersey de los rojos. De la Garza Ortega, originario de Monterrey, revolucionó la comunicación en México al introducir de manera masiva los localizadores o “beepers” mediante la creación de Radio Beep, mucho antes de la llegada de los teléfonos celulares. Posteriormente, consolidó su legado empresarial con la fundación de Marcatel, empresa que evolucionó hasta convertirse en el grupo internacional Vívaro, enfocado en telecomunicaciones, medios y servicios digitales.