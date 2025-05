$!Ha desarrollado Impulsa Inmuebles más de 13 mil viviendas en Culiacán, Mazatlán y el Bajío

“Y ahí una de las cosas que nosotros hemos hecho siempre es validar todo, yo puedo creer, pensar, suponer y querer, pero qué dice el mercado, qué dice el mercado, de ahí la importancia de validar las discusiones que no son menores entre Ricardo mi hermano y yo, que ahora él es el que dirige el negocio (de desarrollo inmobiliario, Impulsa Inmuebles), se acaban cuando golpeo y le digo que me lo diga un estudio, va ser una inversión de cientos de millones de pesos y te quieres ahorrar 30 mil pesos de un estudio de mercado, por favor, ¿han visto eso?, entonces qué dice el mercado para orientar adecuadamente tu proyecto, valídenlo”, continuó.

“Entonces hemos tratado de poner un énfasis cualitativo por encima de lo cuantitativo, no queremos ser el más grande del panteón, no queremos hablar así cuantitativo , cuando hemos cometido esos errores invariablemente nos ha ido mal, tan mal, dónde están las oportunidades que dicta el mercado y vámonos a tiros de rifle, hemos aprendido mucho, nos hemos equivocado mucho, nos hemos dispersado en su momento y aprendimos a que zapatero a tus zapatos y que hoy en las épocas económicas difíciles que vivimos, porque México es muy inestable, se hace necesario hacer tiros de rifle, no de escopeta”, dijo tras manifestar que le pidieron no hablar de “grilla” o política, pero fue intercalando ese tema.

También recomendó no entrar en los ciclos y en las loqueras de boom, sino en hacer las cosas bien, darle importancia a lo cualitativo, a la calidad, que son estilos, son formar de ser.

Además dio a conocer que se diseña y trabaja con fines a exceder las expectativas de los clientes y se hace un esfuerzo para que los vendedores no cometan el error de vender mentiras, pues es fundamental hablar con la verdad, porque tarde que temprano se tendrá que entregar el producto.

“Cuando nos ha ido muy bien, que dices tú, pegué, es cuando el cliente siente que nos robó, cuando el cliente siente que compró algo que valía más de lo que pagó por ello, cuando somos capaces de lograr eso son proyectos que nos va muy bien, entonces nos esforzamos, insisto, por exceder las expectativas del cliente, creo que el líder, en este caso el líder empresarial también tiene que saber administrar no sólo su negocio, no sólo los objetivos, sino también las expectativas y es fundamental que si tu creas una expectativa y la rebasas la gente va estar contenta, pero si generaste la expectativa y te quedaste corto la gente va estar enojada”, enfatizó.

Además dio a conocer que han establecido un criterio de enfocarse en la generación de valor, más que en costos, con eso no se dice que no sea importante el control de los costos, pero en la generación de valor tiene mucho que ver con cuestiones como las áreas comunes, la calidad de los acabados, la calidad de los materiales.

“¿Por qué esto es clave?, porque ¿por qué me dedico a la vivienda media y no a la vivienda de interés social?, porque en México la vivienda de interés social todavía sigue siendo desgraciadamente un negocio con funcionarios y yo a eso no le entro, mientras que la vivienda media es un negocio con el mercado y con el sector financiero”, recalcó.

“En este enfoque es un negocio de ponle, mientras que la vivienda de interés social es un negocio de quítale, me explico la idea, y yo me siento más cómodo generando valor y poniéndole que quitándole, porque finalmente el negocio tiene que ser reflejo de lo que uno es”.

Clouthier Carrillo también subrayó que en la empresa inmobiliaria en mención se hace un especial énfasis en vigilar, cuidar y generar rentabilidad, no piensan en utilidades exclusivamente, y muchas veces en el sector inmobiliario la gente piensa con criterio de margen y resulta que dependiendo del sector en el que está, es segmento al que va, su negocio le suben un 20 por ciento el precio, pero se les cae un 40 por ciento la demanda y en teoría lo están haciendo para ganar más, sin embargo, van a afectar de manera severa su rentabilidad porque se va a caer la rotación, no todo es utilidad.

“Tenemos el concepto de rentabilidad: creemos que México es muy inestable, y que por lo tanto nuestros negocios tienen que estar adecuadamente capitalizados, es decir, nuestro balance, es muy común que el empresario se concentre en el análisis del estado de resultados y ve poco o le entiende poco, lo que es todavía peor, al balance, ...qué nos dice el balance, nos dice que lo que tengo o lo debo o es mío, porque luego la gente cree que es de ella”, manifestó.

Entre otros puntos recomendó dedicarle tiempo a la planeación y hagan el ejercicio de sensibilidad, hagan números conservadores y si les fue mejor, qué bueno, pero si el negocio sale con números conservadores ya la hicieron, si no van a estar tomando riesgos innecesarios, deben cuidar la operación, el seguimiento de los resultados y establecer parámetros de desempeño y de éxito.

“Los negocios, no me interesa cual, pero especialmente el inmobiliario, es más paramétrico de lo que se imaginan, es impresionantemente paramétrico, pero todos los negocios tienen sus parámetros, una manera de saber si conocer tu negocio es saber si ya tienes identificada tu paramétrica, es una estupidez lo que están diciendo en La Mañanera que el problema es que no hay vivienda barata porque el empresario está engolosinado, como está engolosinado queriendo vender la gasolina, esas son mentiras, el negocio éste es paramétrico, cuánto debe costar el terreno en el valor del proyecto, así, punto”, agregó.

El empresario sinaloense también manifestó que en un negocio como el desarrollo inmobiliario es muy difícil diferenciar, la diferenciación no tiene que ser en ladrillos, tiene que ser en seguridad y en eso Impulsa Inmobiliaria se ha esforzado y en el caso de los fraudes que se han registrado en este sector la gente tiene que aprender a no seguir contratando gobernantes estúpidos y a no seguir comprándole a gente que no es seria.

“Cómprenle a la gente seria y dejémosle de estar contratando a gobernantes estúpidos”, reiteró, entre otros puntos.

“Finalmente creemos en la necesidad de asignar nuestros mejores recursos a nuestras mejores oportunidades, cantidad de veces vemos que el empresario está dedicado a andar atendiendo problemas en lugar de andar aprovechando oportunidades y este es el mejor recurso de su empresa sin lugar a dudas, pero también tienes extraordinaria gente en tu equipo que a veces están dedicados a atender problemas en lugar de estar dedicados a aprovechar oportunidades, en estos momentos difíciles se va hacer más necesario tener la capacidad de identificar las oportunidades y saberlas aprovechar”.