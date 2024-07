“Para crear un hábito debes pensar en lo que vas a conseguir y no en lo que vas a dejar”. Falconeris Caneda

Comprometerse con algunos hábitos con seguridad aumentará la probabilidad de vencer los desafíos y prosperar, incluso, en medio de ellos

En el mundo de las empresas familiares es importante comprender que las soluciones a cualquier problema o crisis se pueden encontrar al interior de la compañía. Pienso ahora en la historia de una anciana que pierde una aguja en su casa, pero la busca afuera, en la calle. ¿La razón? Porque en su casa han cortado la luz. Los vecinos le reclaman: “Entonces tome usted una lámpara e ilumine la casa para hallar la aguja”. Pero ella hacía esto para darles una lección a sus jóvenes vecinos: “¿Por qué siempre buscamos las soluciones afuera, o por qué siempre buscamos culpables afuera, cuando para encontrar las respuestas muchas veces tenemos que prestar atención dentro de nuestra propia casa?”, decía ella. En el ámbito empresarial, especialmente cuando hay crisis, es importante tener bien localizadas esas agujas y, si faltara alguna, saber cómo hallarlas. Un líder puede implementar, desde el día uno, hábitos para aprender a encontrar agujas, y hoy me gustaría hablar de los que considero fundamentales .

Liquidez contra

las sequías

Una forma fundamental de amortiguar una crisis es mantener control sobre la liquidez de la empresa. Este no sólo es un indicador de salud financiera, significa además la oportunidad y seguridad para solucionar imprevistos para los cuales es imposible planear. Es necesario poseer políticas de crédito claras para asegurar que los clientes paguen en tiempo y forma. También las cuentas por cobrar deben ser gestionadas eficientemente para evitar tambaleos financieros.

Reparar las

goteras financieras

Otro hábito que se relaciona con el anterior es el de controlar los gastos de manera correcta. Esto implica, por ejemplo, revisar periódicamente todos los egresos de la empresa e identificar áreas donde se puedan reducir costos y gastos sin que por eso la calidad del producto disminuya. Agregado a lo anterior, es muy útil implementar un presupuesto y respetarlo con firmeza. Tengamos claro que la cultura del ahorro no sólo implica evitar o reducir gastos, se puede enfocar también en optimizar procesos y no hacer lo que no aporta valor para los clientes o empresa.