$!Hábitos para incrementar tu inteligencia financiera recomendados por empresarios exitosos

Nunca es tarde para implementar hábitos financieros que permitan cambiar tu mentalidad sobre el dinero. Es importante dejar de trabajar por el dinero en sí y comenzar a establecer metas que te lleven al lugar en donde quieres estar.

1. Cambia tu manera de pensar

El primer hábito financiero que hay que incorporar, y el más importante, es cambiar la forma de pensar en relación al dinero. No hay que pensar en ganar dinero para poder pagar las deudas, sino en producir recursos. No solamente se trata de pagar y de llegar al final de la quincena, se debe de intentar invertir y de multiplicar los recursos para lograr tener más ingresos.

2. No hay que gastar más de lo que se puede

No significa no usar las tarjetas de crédito o no pedir un préstamo. Lo que se debe de hacer es tener en cuenta los ingresos que se tienen y calcular la cantidad de dinero que se puede destinar para comprar cosas, siempre dejando algo de dinero separado por si surge algún tipo de imprevisto.