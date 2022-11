$!Hackear el cambio climático e impulsar la inclusión financiera, las propuestas en INCmty

Tomorrow’s CEO: How to lead in a Fast-Changing & Challenged World : Simon Mainwaring, reconocido empresario y escritor, hablará sobre la necesidad de ampliar todas las ideas de las empresas para la creación de un mundo mejor.

How to Support Companies to Scale up and Create Powerful Results Towards a Strong and Sustainable Future: Ramiro Lozano, presidente nacional de Enlace+ y Andrea Siller, Co fundadora y CEO de Bioana, conversarán sobre cómo profesionalizar una empresa para escalarla y obtener resultados extraordinarios que generen un impacto positivo.

LATAM’s first Social Unicorn: Eduardo Della Maggiora, triatleta y empresario, compartirá su historia personal y cómo la conectó para fundar Betterfly, un ecosistema inteligente que combina bienestar, seguros y propósito social con la misión de ayudar a las personas a vivir mejor y que se convirtió en el primer “Unicornio Social” de América Latina.

The Purpose of Business and the Future of Capitalism: Jeff Cherry, experimentado empresario y escritor planteará en su conferencia por qué el propósito de los negocios no puede seguir siendo la creación de beneficios para los accionistas y dirá cómo las empresas impulsadas por el propósito realmente crean más valor para la sociedad y los accionistas.