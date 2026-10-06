Halloween 2026: Planes solo para adultos para disfrutar en octubre

Octubre empezó con la cuenta regresiva para la noche más macabra del año. Pero seamos francos: a partir de cierta edad, salir a pedir dulces pierde la gracia. Lo que no pierde la gracia es sentarse frente a la pantalla con palomitas y una serie que ponga los pelos de punta. Otra opción: probar suerte en una tragamonedas ambientada entre calderos y cuervos. Este octubre trae estrenos de true crime que revuelven el estómago, una secuela esperada desde hace tres años y un puñado de slots diseñados para que Halloween se viva también desde los carretes. El plan completo, a continuación.

Tres juegos de tragamonedas para temblar de miedo

Calabazas, brujas y gatos negros se repiten en decenas de títulos, pero no todos valen la pena. Lo ideal es elegir casinos que pagan el mismo día para no quedarse pendiente de los pagos y después concentrarse en encontrar el juego que encaje con cada perfil. Estos tres cubren un buen rango. Pumpkin Smash (Yggdrasil) Para quienes prefieren el Halloween festivo al terror puro, Pumpkin Smash de Yggdrasil es la opción más acertada. El diseño tira más hacia el Día de Muertos que hacia la casa encantada, con sus colores fuertes, calabazas con cara traviesa e influencias locales. El RTP (porcentaje de retorno al jugador) se sitúa en un 96,20 %, y la ganancia máxima alcanza las 870x la apuesta. Las rondas de bonificación y los multiplicadores mantienen la partida entretenida giro tras giro, sin necesidad de recurrir a jumpscares visuales. Big Bass Halloween (Pragmatic Play) Pragmatic Play tomó su franquicia de pesca más popular y la vistió de espanto. Big Bass Halloween conserva la mecánica conocida de 5 carretes, 3 filas y 10 líneas de pago, pero cambia la lancha por una barca fantasma y los peces tranquilos por criaturas con premios que van desde 2x hasta 2.000x la apuesta. Cuervos, anzuelos oxidados y scatters ensangrentados componen la atmósfera. Tres o más scatters activan hasta 20 giros gratis donde el pescador recoge los valores de cada pez y los multiplica hasta 10x. Con un RTP del 96,06%, es la versión espeluznante de un formato que ya tiene público fiel. Halloween Fortune (Playtech) Un clásico que sigue dando guerra. Playtech lanzó Halloween Fortune en 2012 y el juego se mantiene en el catálogo de decenas de operadores más de una década después. Cinco carretes, tres filas y 20 líneas de pago. Los símbolos de pago alto son la bruja azul, la bruja roja, la bruja verde y el gato negro, mientras que cuervos, calaveras, pociones y amuletos cubren la gama baja. El wild sustituye a cualquier símbolo salvo el scatter y el bonus, y el caldero burbujeante activa la función especial. Directo, terror clásico y premios.

Estrenos de miedo: poetas caníbales y un cementerio de animales

Las plataformas de streaming reservan sus cartas más fuertes para octubre, y este año la apuesta es doble. Por ejemplo, HBO estrena The Pet Cemetery Murders: A Ghost Story, una docuserie de tres episodios que mezcla true crime con testimonios sobre fenómenos paranormales. Ideal para los que quieran combinar realidad con fenómenos que la ciencia no logra descifrar completamente en base a un caso ocurrido en los pantanos de Luisiana. Advertidos están: es posible que no puedan dormir después de repasar los detalles de este caso. El 29 de octubre llega Poeta Caníbal a Max. La miniserie reconstruye la historia real de José Luis Calva Zepeda, el asesino serial mexicano apodado “El Caníbal de la Guerrero”. True crime de manufactura latinoamericana, con un caso que en su momento acaparó portadas y que ahora tendrá el tratamiento largo que la historia pedía. ¿Y Abracadabra 3?: la secuela que todavía se hace esperar Disney confirmó en mayo que Hocus Pocus 3 está en fase inicial de desarrollo. Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy cerraron negociaciones salariales y volverán a calzarse los sombreros de las hermanas Sanderson. Hasta ahí, las buenas noticias. La no tan buena: no hay fecha de estreno, no hay tráiler y los detalles de la trama se mantienen en secreto. Quienes esperaban verla este Halloween tendrán que conformarse con maratón de las dos primeras. La segunda acumuló 2.700 millones de minutos reproducidos en su primer fin de semana en Disney+, así que material para la noche hay de sobra.

Octubre tiene para todos: elegir el plan es parte de la diversión