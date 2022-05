$!Hay desigualdades en México que deben nivelarse: Tatiana Clouthier

Agregó que por otro lado el hecho de que se tenga esta oportunidad con lo que pasó con la pandemia del Covid-19 y lo que pasa ahorita con la guerra entre Rusia y Ucrania, se vuelve un potencial enorme para el País tomar ventaja no solamente del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, sino de los otros 13 acuerdos comerciales que se tienen con el resto del mundo y se vuelve una potencia para poder decir cómo se le hace para potencializar esto que se tiene en la República Mexicana de tratados para fortalecer al País.

“A qué me refiero con todo esto, primero tenemos que se nivele un poco, por llamarlo así, las desigualdades que se tienen en términos de desarrollo y creo que es parte de lo que el Presidente de la República está haciendo ahorita, así como lo hicieron en su momento algunos gobiernos anteriores de ponerle infraestructura a El Bajío , hoy se está poniendo infraestructura en el sur-sureste que va a detonar un crecimiento y un desarrollo importante en todo el sur-sureste”.

“Y luego entramos a la parte de servicios, Sinaloa ha sido, está siendo, se ha distinguido por tener tema de prestación de servicios y también hay un tema importante en temas turísticos, no solo por Mazatlán, sino está creciendo en otro tipo de turismo, en turismo más local en donde se han desarrollado otro tipo de regiones y tenemos el potencial ahorita en donde se trabaja, ya tenemos el tema del tequila y mezcal, tenemos productos industrializados y la parte esta aeroespacial que viene”.

“ Y luego me meto al tema de la carne , incluso en carne de cerdo como en carne de res tenemos también un potencial importante y se ha dado un valor agregado a esto, como lo viene siendo con carne seca, lo tenemos en chilorios, etcétera, es valor agregado que se le da, como un ejemplo, no es limitativo”, continuó.

GUERRA RUSIA-UCRANIA IMPACTA A MÉXICO CON LA INFLACIÓN

La guerra entre Rusia y Ucrania sí impacta a la economía de México, primero con el tema de la inflación porque se agudiza, además del retraso de entrega de productos, expresó la Secretaria de Economía del Gobierno Federal, Tatiana Clouthier Carrillo.

“Claro que tiene impacto, primero que nada el tema de la inflación se agudiza y por otro lado el tema del retraso, si veíamos ahorita en la mañana que nos decía Bernardo del tiempo que tarda, decía tenemos todo vendido nada más que mi tiempo de entrega es distinto, mi tiempo de entrega es distinto porque no tengo los insumos básicos para poder (elaborar los productos) porque se tardan más en llegar”, continuó Clouthier Carrillo en entrevista ante este diario.

“Puedo decir, tengo gente que me dice que se dedica a importar de diferentes lados y me dice de China antes se tardaban 15 días, ahora estoy tardando 60 en recibir los materiales de por allá, entonces si estamos hablando 60 días estamos hablando de más costo, estamos hablando de retraso de mi propia venta y entonces el dinero se mueve menos rápido también y mi producción se vuelve más lenta”.

Sin embargo, añadió que lo decía el propio Secretario de Hacienda federal el día que se presentó el plan para atender la inflación, que habían sorprendido los resultados del primer trimestre del año porque había dado números de crecimiento que no eran los esperados, sino más positivos.

“Entonces yo no quisiera jugar a hacer proyecciones de ninguna índole (para el cierre del 2022), yo quisiera esperar a decir que vamos a encontrar soluciones como País y con el resto de nuestros socios, y creo también o le estamos apostando a que podamos a través del diálogo encontrar un mecanismo para que estos dos Países se puedan poner de acuerdo y esta guerra no siga impactando”, continuó.

Reiteró que el plan para atender la inflación es para ayudar a las personas que más lo requieren, se escogieron 24 productos, 21 de ellos son de venta final, y los otros tres son como insumos para que las familias que compran una canasta más básica, que son a través de Coneval (Consejo Nacional de Evaluación) y a través de la propia Procuraduría Federal del Consumidor puedan tener una afectación menor.

“Tenemos participación de productores, tenemos la participación de algunos productores de productos intermedios llámese papel de baño, llámese jabón, llámese pasta de dientes y bueno, alimento y de vendedores finales, es decir, de los supermercados que son los distribuidores finales de estos productos”, recordó Clouthier Carrillo.

“Se hizo una invitación, primero que nada la tuvimos la plática esta con los supermercados, acudieron, fueron invitados 12, los supermercados otra vez donde más compras o donde más va la gente y que están a lo largo y a lo ancho de México, de esos 12, 10 dijeron sí el entramos, no sé si los otros 2 dijeron finalmente o no, pero no fueron en las primeras reuniones en donde estuvimos trabajando con ellos y dijeron ‘nosotros le entramos’, y a partir de ahí se han sumado más”.

También se hizo la lista de productores de zanahoria, de tomate, cebolla, chile y los de pasta, papel de baño, jabón, entre otros, se platicó con todos ellos y dijeron todos ponen de acuerdo al juego de sus números lo que pueden ofrecer y aportar.

“El Secretario de Hacienda hablaba de que la inflación la teníamos en un 7.9 y decía que esta parte de la canasta o alimentos afectaba en el 3.4 y que sería el 26 por ciento, 27 por ciento del IPC (Índice de Precios al Consumidor)”, subrayó.

También recordó que la pandemia del Covid-19 así como tuvo lugares dinamitados, tuvo otros sectores que crecieron como el área de salud, que creció enormemente, fue la oportunidad que se dio.

“Qué tenemos aquí de oportunidad con todo esto que está pasando, tomar ventaja de ella, cómo tomamos ventaja de ella, una es: consumo local, compras entre nosotros, fortalecimiento a través de lograr proveeduría local, proveeduría mexicana y en ese sentido podemos apoyarnos y tomar ventajas de lo que tenemos frente a nosotros”, recalcó la Secretaria de Economía del Gobierno de México.

“Desde los estados qué hacer, estar listos para ir a buscar a estos proveedores, que son proveedores de grandes empresas para que se vengan a la relocalización o los que ya están aquí, poder hacer que crezcan más y que puedan proveer a más empresas y así se va volviendo exponencial”.