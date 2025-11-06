$!Hay que perderle el miedo al fracaso, llama Juan Pablo Ramírez en foro inmobiliario de Culiacán

CULIACÁN._ A perder el miedo al fracaso y aprender de ello, llamó Juan Pablo Ramírez, fundador de Grupo BIRE Desarrollos, al sector inmobiliario de Sinaloa, durante el Tercer Foro Inmobiliario organizado por Asesores Inmobiliarios de Sinaloa, con sede en Culiacán.
Este jueves, el especialista impartió la charla “Resiliencia inmobiliaria: adaptarse, crecer y trascender”, donde compartió su trayectoria como emprendedor y desarrollador de bienes raíces, marcada por fracasos, reinvenciones y crecimiento.
Relató cómo, tras varios intentos de negocios fallidos, descubrió en el sector inmobiliario una oportunidad para construir capital y experiencia.
“No se necesita tener dinero para empezar, sino saber apalancarse”, destacó ante el auditorio.
“Tus amigos o tu familia no siempre te van a apoyar, y está bien. Lo importante es encontrar un mentor y aprender el principio de la reciprocidad: dar primero para luego recibir”.
Durante su exposición, el especialista destacó que en este ámbito la clave está en la capacidad de adaptarse y en aprovechar los recursos disponibles.
“La primera lección aquí se llama apalancamiento y es clave en bienes raíces y de cualquier tipo, no solo financiera, de cualquier tipo. Si no te apalancas de tus relaciones, te apalancas de tus inversionistas y sobre todo te apalancas de tus redes sociales”.
Ramírez subrayó que la marca personal es hoy una herramienta clave para destacar en el sector.
“Hoy el servicio y la calidad no es un diferenciador, eso es un básico que tenemos que tener en nuestra empresa hoy en día de realidad... ¿a quién le van a comprar? A quien lo vean en todos lados.”, señaló.
También alentó a los asistentes a ver en cada tropiezo una oportunidad de crecimiento.
“Si te esperas a tener todo y a tener el paracaídas visto, vas a empezar a tus 60, 70 años. Lo perfecto, nunca llega lo perfecto. Es caro, es carísimo”, dijo.
El conferencista, originario de Guadalajara, subrayó al cierre de su intervención que Culiacán tiene potencial como una plaza con movimiento y talento en el ramo inmobiliario. En ese sentido, reconoció el esfuerzo de los agentes sinaloenses por seguir trabajando a pesar de las adversidades.
El foro, que reunió a especialistas del sector y a empresas del ramo de bienes raíces, tuvo como objetivo fortalecer la profesionalización de los asesores y promover estrategias de crecimiento ante los retos actuales del mercado.