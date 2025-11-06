$!Hay que perderle el miedo al fracaso, llama Juan Pablo Ramírez en foro inmobiliario de Culiacán

CULIACÁN._ A perder el miedo al fracaso y aprender de ello, llamó Juan Pablo Ramírez, fundador de Grupo BIRE Desarrollos, al sector inmobiliario de Sinaloa, durante el Tercer Foro Inmobiliario organizado por Asesores Inmobiliarios de Sinaloa, con sede en Culiacán.

Este jueves, el especialista impartió la charla “Resiliencia inmobiliaria: adaptarse, crecer y trascender”, donde compartió su trayectoria como emprendedor y desarrollador de bienes raíces, marcada por fracasos, reinvenciones y crecimiento.

Relató cómo, tras varios intentos de negocios fallidos, descubrió en el sector inmobiliario una oportunidad para construir capital y experiencia.

“No se necesita tener dinero para empezar, sino saber apalancarse”, destacó ante el auditorio.

“Tus amigos o tu familia no siempre te van a apoyar, y está bien. Lo importante es encontrar un mentor y aprender el principio de la reciprocidad: dar primero para luego recibir”.

Durante su exposición, el especialista destacó que en este ámbito la clave está en la capacidad de adaptarse y en aprovechar los recursos disponibles.

“La primera lección aquí se llama apalancamiento y es clave en bienes raíces y de cualquier tipo, no solo financiera, de cualquier tipo. Si no te apalancas de tus relaciones, te apalancas de tus inversionistas y sobre todo te apalancas de tus redes sociales”.