$!Heineken Green Challenge premia a emprendedores enfocados en la eficiencia energética

El Pitch Final del Heineken Green Challenge 2022 se realizó en el marco del festival de emprendimiento INCmty ante la presencia del speaker Simon Mainwaring, fundador y CEO de We First, consultora estratégica galardonada que acelera el crecimiento y el impacto de las principales marcas impulsadas por un propósito de la actualidad.

Ofrece un esquema de Energy as a Service (EaaS) el cual mediante un servicio de suscripción las empresas contratan una solución integral que les permite operar de manera sostenible y con ahorros.

Mainwaring es experto destacado y miembro del jurado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Festival Cannes Lions 2021. El primer libro de Simon, We First, fue un éxito de ventas del New York Times y fue nombrado Mejor libro de marketing del año por business+strategy.

Guillaume Duverdier, director general de Heineken México también se hizo presente en el Magno Salón de Cintermex, lugar donde se llevó a cabo el Pitch Final de la iniciativa verde.

“En Heineken México buscamos ser la cervecera número uno en sustentabilidad del país, y estamos orgullosos de poder impulsar de la mano de INCmty esta iniciativa que hoy cumple 5 años ininterrumpidos donde celebramos el emprendimiento y la creatividad que llevará, sin duda, a todos aquellos que hoy participan por el camino del éxito”, expresó.

La quinta edición del Heineken Green Challenge contó con la participación de más de 400 proyectos participantes y con la mayor participación del Estado de México con 72 proyectos, Ciudad de México con 51 proyectos, así como Nuevo León y Sinaloa con 28 proyectos cada uno de ellos.