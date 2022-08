$!Helena Larsen, la presidenta que promovió la innovación en Canacintra

“Yo espero sinceramente que sea el estar promoviendo la innovación, que eso sea lo que me caracterice o que ellos vean esa parte de mí, y que también piensen que yo he sido una persona que siempre he querido ayudarlos en todo lo que necesiten”, platica.

“Yo iba a tener la presidencia cuando Emilio la tomó, pero tuve qué decir ‘siempre no voy a poder tomarla’, y fue cuando me embaracé de mi bebé y ya no iba a poder tomar la presidencia, y después me cayó el 20, mira, creo que las cosas se acomodan solas, y creo que a lo mejor otras personas con un perfil no tan tecnológico como lo tengo yo hubiera llegado en ese momento a la presidencia no le hubiera ido tan bien, porque tenías que buscar el cómo transformar Canacintra, entonces a lo mejor fue algo muy duro, pero siento que fue clave que yo fuera la persona ahí, por el perfil que tengo”, añade.

Helena tomó las riendas de la cámara casi al mismo tiempo en que comenzó la pandemia de Covid-19, estaba consciente de que el reto era mayúsculo, pero su perfil tecnológico fue el ideal para una época donde el trabajo a distancia fue el que se buscó implementar en la mayoría de las empresas, era un cambio que se venía venir en la industria, pero que se tuvo que apresurar por la crisis sanitaria.

“Fue transformar la cámara, nosotros ya traíamos la idea de la transformación digital, pero imagínate, esa transformación que planeábamos en 3 años, hacerla en cuatro meses, la transformación digital”, comparte.

“Yo soy fan de la tecnología y mi empresa es de tecnología, mi empresa es de tecnología, siempre estoy enfocada y leyendo en la innovación, sobre todos los temas de transformación digital, de industria 4.0, entonces el mundo entero veía el 2020 como un parteaguas de la industria 4.0 y la transformación digital”, añade.

“Yo en mi discurso hablé sobre que ese año se tenía que voltear a ver hacia la transformación digital sí o sí, que era el año decisivo para esos cambios, a los dos meses inicia la pandemia, nos vamos todos a casa y se viene esa transformación a ‘fuercitas’, dije wow, me hubiera quedado callada mejor, me sentí como un oráculo que está dando las predicciones, literal, así me sentí”, profundiza.