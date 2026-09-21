Home port habría beneficiado a Mazatlán, reconoce Sectur

El desarrollo de un home port habría representado un beneficio importante para Mazatlán, reconoció Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo de Sinaloa, luego de que se anunciara que el proyecto será desarrollado en Puerto Vallarta.

Señaló que el Gobierno de Sinaloa ha buscado de manera insistente que Mazatlán sea considerado para este tipo de infraestructura, aunque explicó que la decisión corresponde principalmente a estudios y determinaciones de la Secretaría de Marina, debido a las características que requiere el puerto.

“Siempre es un gran beneficio para el destino en donde sale el home port por todo lo que conlleva que sea en casa”, expresó.

Sosa Osuna consideró que el proyecto no debe analizarse únicamente desde el punto de vista de infraestructura turística, pues también involucra las condiciones y necesidades del puerto, que actualmente tiene operaciones de carga y de atención a cruceros.

Recordó que la Presidenta de México ha mostrado interés en impulsar mejoras para Mazatlán, entre ellas proyectos relacionados con el puerto y el dragado, por lo que descartó que la decisión sobre el home port signifique que se hayan cerrado las posibilidades de inversión para el destino.

“Eso no significa que no vengan inversiones”, manifestó.

Indicó que, aunque el proyecto será para Puerto Vallarta, el crecimiento de la actividad de cruceros en el Pacífico mexicano puede terminar beneficiando a Mazatlán.

Explicó que actualmente México no cuenta con un home port y que existen este tipo de operaciones en otros destinos como Vancouver, Los Ángeles, Miami y Panamá.

Por ello, consideró que una nueva infraestructura de este tipo en el Pacífico podría propiciar una mayor frecuencia de cruceros en la región.

El proyecto está contemplado para 2029 y de concretarse dijo que Mazatlán podría aprovechar el incremento en el movimiento de cruceros.

Sosa Osuna agregó que continuará trabajando con la Gobernadora de Sinaloa y con la Secretaría de Turismo federal para mantener a Mazatlán dentro de las posibilidades de futuros proyectos.

“Nosotros seguimos con todos los esfuerzos, trabajando en lo que nos corresponde para lograr que en dado caso si llega a haber una oportunidad, Mazatlán esté considerado en este proyecto”, dijo.

La funcionaria descartó además que la decisión de llevar el home port a Puerto Vallarta pueda atribuirse únicamente a una falta de gestión política, pues, insistió, se trata de una determinación que trasciende al ámbito estatal.



Impulsan reservaciones digitales

Sosa Osuna destacó el lanzamiento de visitmazatlan.travel, plataforma que integra un motor de reservaciones mediante una vinculación con PriceTravel.

Explicó que la estrategia busca que las campañas de promoción turística que se realizan en México y otros países no solamente generen visitas al sitio, sino que esas personas interesadas puedan concretar una reservación.

Señaló que aproximadamente 65 por ciento de los viajeros realizan sus reservaciones por medios digitales, por lo que consideró importante contar con una herramienta que facilite el proceso y permita convertir el interés generado por las campañas en llegadas de turistas a Mazatlán.