Honda suspende producción en México por escasez de chips, confirma Embajador de Japón

La automotriz japonesa Honda detuvo su producción automotriz en la planta de Celaya, Guanajuato -en la que fabricaba el SUV compacto HR-V-, debido a la escasez de chips.

Así lo reveló el medio japonés Nikkei, y lo confirmó Kozo Honsei, Embajador de Japón en México.

El fabricante japonés afirmó al medio local que la escasez de chips se debía a las tensiones en torno a Nexperia, un fabricante de semiconductores.

Según Nikkei, desde el lunes 27 de octubre Honda también comenzó a ajustar la producción en sus instalaciones de Estados Unidos y Canadá.

La automotriz japonesa realizó ajustes temporales en la producción de plantas de ensamblaje de vehículos, según informó un portavoz de la compañía el miércoles 29 de octubre en un comunicado -citado por la agencia británica Reuters-, en el cual no ofreció una estimación de la duración de esta situación.

El fabricante de chips Nexperia BV notificó, una semana antes, a sus clientes automotrices japoneses, que podría no estar garantizando el suministro.

Esto ocurrió después de que el Gobierno neerlandés tomara el control del fabricante de semiconductores de capital chino, tras la decisión de Pekín de bloquear los envíos de dicha empresa a otros países.

“Pekín prohibió las exportaciones de productos de Nexperia desde China después de que el gobierno neerlandés se hizo con el control del fabricante de chips el mes pasado, alegando preocupaciones por la transferencia de tecnología a su matriz china, Wingtech, señalada por Estados Unidos como posible riesgo para la seguridad nacional”, detalló Reuters.

“Nissan Motor y Mercedes-Benz se encuentran entre las empresas automotrices que intentan hacer frente a una situación de suministro incierto. Nissan afirmó tener suficientes chips hasta la primera semana de noviembre, a solo unos días”, señaló la agencia británica.

Según informó un representante sindical de un proveedor de la planta de Celaya, en su cuenta de la red social Facebook -citado por el diario Reforma-, Honda redujo a la mitad los volúmenes de producción en su fábrica de Canadá, donde se fabricaban los sedanes compactos Civic y los SUV CR-V.

El 30 de octubre, consultado respecto al paro de Honda en Celaya por la falta de semiconductores, Honsei explicó al diario Reforma que por el momento no contaba con detalles sobre dicho paro.

“Voy a platicar con la autoridad del Gobierno federal igual que con el estatal sobre cómo podemos avanzar en el tema, no solamente de Japón, sino que tenemos que tener una cadena de suministro bastante estable, sobre todo en industria de alta calidad”, indicó el Embajador.

“Yo estoy platicando con el Gobierno mexicano de qué podemos hacer con ese tema, porque dice Honda que ha parado su operación por la falta de semiconductores”, detalló, en el marco del 31 Congreso Comercio Exterior, del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología.

“Los chips de Nexperia se utilizan ampliamente en componentes de automoción, por lo que la escasez de suministro es el último desafío para una industria que ya está lidiando con los aranceles estadounidenses y las restricciones chinas a las tierras raras”, explicó Reuters.