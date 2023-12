En 1973 comenzó una historia que ha crecido paralela a este destino turístico, esa es la del Hotel Costa de Oro, que celebra sus primeros 50 años de fundación.

El hotel fundado por don Ramón Castro Somera y que se caracteriza por su color “naranja”, es un hotel familiar de mayor tradición en Mazatlán, que cuenta con excelente ubicación ya que está a pie de playa en el corazón de la Zona Dorada.

Y para festejar, los nietos de don Ramón, Liz y Alejandro Castro Carrillo, hijos de Ramón Antonio Castro Gamboa, ofrecieron una cena a amigos, familiares, empresarios y socios comerciales en la alberca principal del hotel.

En la velada, Raúl Sánchez Ramírez, gerente general del Hotel Costa de Oro, hizo entrega de un reconocimiento a los anfitriones.

“Hoy estamos de fiesta, 50 años de generar satisfacciones y progreso son motivo de orgullo, celebración y agradecimiento, hoy inició hace 50 años, en 1973, cuando don Ramón Castro Somera tomó la iniciativa de invertir e inaugurar el hotel Costa de Oro, y una década después su hijo Ramón Antonio Castro Gamboa se incorporó contribuyendo al crecimiento y posicionamiento del hotel, ahora estamos muy contentos de que el hotel es comandado por Liz y Alejandro Castro Carrillo, siendo ellos la tercera generación de la familia Castro”, comentó Sánchez Ramírez.

“Ellos lo han constituido como un referente y un ícono en la ciudad, al estar reconocido como uno de los mejores hoteles tradicionales y familiares de Mazatlán, bienvenidos todos ustedes estamos muy emocionados de tenerlos hoy aquí, para compartir este momento especial con todos ustedes”, dijo el gerente quien en compañía del Comité Ejecutivo presente hizo entrega de los reconocimientos a los hermanos Castro Carrillo.

El complejo actualmente ofrece servicios de primer nivel en 273 habitaciones, algunas habitaciones con vista al mar, restaurantes, bares, dos albercas, palapas, y servicio de todo incluido. Además es un hotel que genera más de 290 empleos.

“Estamos muy felices mi hermana y yo de que nos hayan podido acompañar en una tarde muy especial en la que celebramos 50 años, en la que esperamos que sean 50 años de muchos más, muchas gracias al comité, a los colaboradores por todo lo que se organizó, gracias”, expresó por su parte Alejandro Castro Carrillo.

“Me acuerdo cuando recién llegué ya casi 8 años, que llegué a la oficina, que era la oficina de mi papá y me senté en la silla de mi papá y fue cuando tuve la realización de lo que era, y de lo que me deparaba el futuro, y me di cuenta del tamaño de los zapatos que tenía que llenar, no sólo de mi papá, sino de mi abuelo”, dijo.

Recordó que sólo contaba con 24 años de edad cuando tomó la responsabilidad.

“En ese entonces yo tenía 24 años y no tenía ni idea de lo que era, la escuela te dice una cosa, pero estar aquí es completamente otra y me di cuenta de las responsabilidad que tenía mi papá de lo que era llevar esa responsabilidad con su familia, pero no solo con su familia, sino con la familia de aquí del Costa de Oro, porque más de 200 personas trabajan aquí y esas personas tienen sus familias y todo ese peso cayó de una en mi, y de verdad nunca pensé de que me iba a sentir tan orgulloso de poder seguir sus pasos y le quiero dar las gracias también a mi hermana porque nunca hubiera podido estar donde estoy y cómo estoy ahorita de bien, de seguro sin su apoyo, gracias”.

Comentó que le hubiera gustado que su abuelo y padre estuvieran ahí guiándolo, pero que la vida tiene otros planes en esta historia, y agradeció a los colaboradores que tienen más de 40 o 30 años colaborando en la empresa por su entrega y dedicación.

Liz Castro Carrillo agradeció a los presentes su asistencia en el evento que es trascendental para ellos, y aseguró que seguirá con la idea de su fundador que fue el de crear un paraíso en donde los viajeros pudieran experimentar la calidez de la hospitalidad ,mexicana de la manera más auténtica frente a una playa que vale oro como lo expresó su abuelo hace muchos años.

Señaló que los valores familiares de amor, unidad y dedicación han sido la piedra angular del negocio que se han impregnado en todos los aspectos de la operación del hotel desde las cálidas sonrisas que los reciben en la recepción hasta los deliciosos sabores de sus restaurantes.Al final se hizo un brindis por los 50 años de fundación y porque la historia continúe con prosperidad.

Las promociones y precios por aniversario se pueden ver en las diferentes redes sociales del Hotel Costa de Oro.