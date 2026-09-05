Hoteleros presentan plan de 16 puntos para reactivar el turismo en Mazatlán

“Fue una excelente reunión, de mucha apertura, de escuchar y tener la sensibilidad de que los hoteles agremiados, ambas asociaciones de hoteles, pudieran externar la situación compleja que hemos estado viviendo a partir del 2024”, comentó.

De esta forma, Manguart Sánchez calificó como positiva la reunión sostenida este sábado con la Mandataria estatal, al considerar que existió apertura para escuchar la situación que enfrentan los establecimientos de hospedaje.

Asimismo, establecer facilidades para el cumplimiento de obligaciones fiscales, realizar un mantenimiento profundo de la zona turística y mantener permanentemente los operativos de seguridad en las carreteras que conectan con Mazatlán.

José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, destacó que entre los planteamientos se encuentra incrementar el presupuesto de la Secretaría de Turismo de Sinaloa para 2027.

MAZATLÁN._ Con propuestas que buscan acelerar la recuperación turística de Mazatlán y regresar los niveles de ocupación registrados antes de la situación que comenzó a afectar al destino, empresarios hoteleros presentaron un Plan de Reactivación Económica, integrado por 16 puntos, a la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

El representante hotelero señaló que el acercamiento permitió explicar directamente las condiciones que enfrenta el sector y presentar alternativas para recuperar la actividad.

“De lo que se trata es que se tomen las mejores decisiones para que la recuperación de Mazatlán pueda ser lo antes posible y retomemos los niveles de ocupación que teníamos en el 2024”, declaró.

Durante el encuentro, los empresarios entregaron formalmente una propuesta de Plan de Reactivación Económica compuesto por 16 planteamientos, ante lo cual Manguart Sánchez explicó que la intención es que el sector privado no permanezca únicamente como observador de la situación, sino que participe aportando propuestas a partir de su experiencia.

Entre las medidas se encuentran incentivos y facilidades fiscales para la hotelería, seguridad en la zona turística y los accesos carreteros, mantenimiento de infraestructura y acciones para incentivar la llegada de visitantes.

También se propone generar eventos y nuevas experiencias turísticas, además de otorgar facilidades al turismo carretero y a los operadores de viajes chárter que mantienen a Mazatlán dentro de su oferta.

“De lo que se trata es de aportar ideas, no estar como observadores y quejándonos, sino aportar nuestra experiencia, nuestro conocimiento”, expresó.



Piden más presupuesto para Turismo en 2027

Una de las principales solicitudes planteadas durante la reunión fue incrementar los recursos destinados a la Secretaría de Turismo estatal dentro del presupuesto de 2027.

El representante hotelero destacó que en el encuentro participaron legisladores, por lo que aprovecharon para presentar directamente la necesidad de fortalecer financieramente las acciones relacionadas con la actividad turística.

“Propusimos que pueda otorgarse el mayor presupuesto a la Secretaría de Turismo para el 2027, porque tuvimos asistencia de los diputados”, dijo.

Otro de los puntos presentados fue mejorar las condiciones físicas de los principales espacios turísticos de Mazatlán, pues los empresarios consideran necesario realizar un mantenimiento profundo de la zona turística para conservar la imagen del destino y atender el deterioro natural de la infraestructura.

“Que toda la zona turística pueda tener un mantenimiento profundo que permita que la ciudad mantenga el brillo con esas obras tan importantes que nos han permitido permanecer en el gusto de los visitantes”, señaló.

Además, explicó que las condiciones propias de estar frente al mar, sumadas al paso del tiempo y al uso constante de los espacios públicos, generan un desgaste que requiere atención.

Ante las diferentes condiciones económicas que enfrentan los establecimientos de hospedaje, los empresarios solicitaron mecanismos que les permitan contar con mayor margen para cumplir sus obligaciones fiscales, aunque el representante hotelero aclaró que la propuesta no consiste en solicitar la condonación de impuestos.

“Pedimos, entre otras cosas, que se puedan generar mejores condiciones para poder cumplir con las obligaciones fiscales. No se trata de no pagar, sino que se den plazos para poder cumplir en tiempo y forma”, manifestó.

Manguart Sánchez señaló que no todos los hoteles enfrentan las mismas condiciones financieras, debido a que existen propietarios locales, inversionistas que contrataron créditos para desarrollar nuevos establecimientos y empresas que operan hoteles mediante contratos de arrendamiento.

La seguridad fue otro de los principales puntos del plan presentado al Gobierno estatal, donde los hoteleros reconocieron los operativos desplegados por las fuerzas federales tanto dentro de Mazatlán como en las carreteras y solicitaron que estas acciones permanezcan independientemente de las temporadas vacacionales.

“No dejamos también de lado la oportunidad de agradecer a las fuerzas federales por los operativos que han dado en las carreteras y también al interior de la ciudad”, mencionó.

“La petición ahorita fue que los operativos no sean solamente por la temporada vacacional, sino continúen indistintamente que sea la temporada baja”, agregó.

El sector hotelero considera particularmente importante reforzar los corredores Tepic-Mazatlán, Durango-Mazatlán y Culiacán-Mazatlán, debido al peso que tiene el turismo regional para el destino.

Por tal motivo, Manguart Sánchez sostuvo que una presencia constante de las corporaciones en estos corredores podría contribuir a recuperar la confianza de quienes anteriormente viajaban regularmente hacia el puerto.

“En la medida que eso se siga fortaleciendo, esto seguramente va a generar como un efecto secundario la construcción de confianza y que esa gente que anteriormente nos visitaba vuelva a retomar la visita hacia el destino”, señaló.

La petición de reforzar los accesos carreteros está relacionada con la composición del mercado turístico de Mazatlán, ya que de acuerdo con los datos expuestos por los hoteleros durante la reunión, 88 por ciento de los visitantes llega al destino por carretera y únicamente 12 por ciento lo hace por vía aérea.

Además, señalaron que 96 por ciento del turismo que recibe Mazatlán es nacional y alrededor del 4 por ciento corresponde al mercado extranjero.

“96 por ciento de nuestro turismo es nacional, 4 por ciento extranjero, 88 por ciento carretero, 12 por ciento aéreo”, detalló.

Ante esta composición, Manguart Sánchez sostuvo que el fortalecimiento del turismo nacional debe convertirse en uno de los principales ejes de la estrategia de recuperación.

“El bien común de la hotelería de Mazatlán es el fortalecimiento del turismo nacional y ahí es donde estamos pidiendo que se concentren los presupuestos y las energías, sin descuidar tampoco el extranjero”, comentó.

Aunque reconoció la importancia del visitante internacional, el empresario hotelero señaló que actualmente el mercado doméstico constituye el principal soporte de la actividad turística del puerto.