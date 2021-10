$!Iki Esquerra fabrica muñecos memoriales en honor a seres queridos fallecidos

Un recuerdo memorable, único, y original es el que crea la emprendedora sinaloense Iki Esquerra, a través de su negocio llamado Oso de Memoria, osos de peluche personalizados hechos a mano, usando las prendas de esa persona que ya partió, conservando su recuerdo de una manera única, y llena de significado.

Esquerra compartió que este proyecto surgió en plena pandemia, y tras la muerte de su padre años atrás, a quien Iki extraña, es que, para hacer frente a esa tristeza de no tenerlo con ella, toma la idea de crear un muñeco personalizado usando alguna prenda favorita que solía usar su padre, idea que tomó de Internet, y suele realizarse en otros países, como memorial. “Me animé a realizar uno de prueba, empecé con uno de sus pañuelos, y salió bien, después me animé a cortar la camisa que mi papá usó en su último cumpleaños, en ese inter estaba terminando un diplomado en Tanatología, y cuando corté la camisa lloré mucho, me vinieron muchos recuerdos, y cuando lo terminé y rellené, lo abracé y fue como cerrar un ciclo de ese proceso que no podía avanzar”, señaló Esquerra.

Reconoció que perder a su padre fue muy difícil para ella, por lo que el muñeco creado por ella, fue en honor a su padre, por lo que una vez terminado, comparte la imagen del muñeco en su cuenta de Facebook, causando la admiración de amigos y familiares, empezando así una serie de pedidos de muñecos en honor a sus familiares fallecidos, naciendo así el proyecto de emprendimiento al que Iki llamó Oso de Memoria.

“Después que subí la foto, de repente me empiezan a pedir muñecos, pedidos de amigos querían osos para sus hijos, utilizando la ropita que ya no les quedaba, para mantenerlo como un recuerdo, y otros para recordar a sus familiares que ya habían muerto usando su prenda favorita, y así empezó este proyecto, creándose una demanda por este Oso de Memoria, creando así un negocio que inicié en mi casa”.

Esquerra detalló que ella es Diseñadora de Modas de profesión, y fotógrafa por vocación por lo que aprovechando sus conocimientos en estas actividades, tomó su máquina de coser, y empezar a crear nuevos muñecos, pero esta vez para otras personas, entre ellas amigos y familiares, que se contactaron con ella solicitándole un Oso de Memoria. “Al principio la verdad me daba miedo cortar las prendas que me llevaban las personas, pero me persignaba, y recordaba lo que había hecho para mi padre, y empezaba a crear el muñeco, y después ver la reacción de las personas al recibirlo, para mí fue algo indescriptible, porque esto era más que recibir un muñeco, al igual que a mí, les ayudaba en su proceso de duelo”.

Tanta fue la demanda de muñecos, que Iki tuvo que echar mano de su mamá, para que le ayudará en el proceso de crear los muñecos personalizados, rellenándolos, para posteriormente contratar a más personas para que le ayudaran en el proceso creativo, cosiendo, y cortando las prendas, trabajando desde casa, ya que se encontraba en los inicios de la pandemia, formando así un equipo de trabajo con señoras de la tercera edad, a quienes preparó e ingresó a una actividad formal donde percibieran ingresos. “Actualmente laboran conmigo cuatro señoras, una corta, otras dos cosen, y una más rellena los osos, yo hago los bordados, transformaciones, diseño, y si algo se les llega a dificultar, ahí estoy con ellas apoyándolas todo el tiempo”. Respecto a las prendas, Esquerra comentó, que para crear el muñeco puede recibir cualquier tipo de prenda, sobre todo aquella que sea la más significativa para la persona, que les recuerde un bonito momento, y lo que no recibe es ropa interior.

Pueden ser camisas, pijamas, vestidos, pantalones, uniformes, blusas, ropa de bebé, sólo que esta no sean prendas que se estiren, o que sean muy delgadas. Los muñecos se ofrecen en tres tamaños, chico (27 cm), mediano (37 cm) y grande (55 cm), y todos tienen el mismo costo de 549 pesos, y generalmente se entregan en un periodo de siete a 10 días. A la par de este muñeco, la emprendedora fue agregando más productos a su proyecto, agregando también muñecos para mascotas, cojines, llaveros, velas personalizadas, botas navideñas, esferas, ositas para las quinceañeras, ositos de graduación, ositos de nacimiento del bebé, donde se agregan los datos de fecha de nacimiento, peso, medidas, y su nombre, entre otros.

“Oso de Memoria como proyecto significa algo muy especial para mi, porque a raíz de mi proceso de duelo, pude entender lo que sienten las personas que han perdido un ser querido, verlos llorar cuando me están entregando una de sus prendas no es fácil para ellos, porque aún no sueltan su duelo, es un proceso, y verlos después de recibir su muñeco es lo máximo, porque lo reciben con una sonrisa, sobre todo cuando se le pone voz al muñeco, y quedan encantados con el resultado, eso para mí, es lo más satisfactorio”, resaltó la emprendedora.