$!Impulsa Codesin plan para rediseñar Sinaloa rumbo al 2050

Rediseñar la entidad es el nuevo plan regional del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa para 2050. Incluso, esta semana iniciaron las mesas sectoriales para definir vocaciones inteligentes en la construcción del Plan Económico a Largo Plazo para Sinaloa. Este plan económico rumbo al 2050 forma parte de la estrategia Sinaloa 10+, propuesta por Codesin, para lo cual se programaron mesas sectoriales con el objetivo de definir las rutas estratégicas de competitividad y desarrollo sostenible durante los próximos 24 años.

La agenda de trabajo ya ha tenido sus primeros encuentros, que iniciaron desde el lunes 18 de mayo en Los Mochis con el proyecto “Sinaloa Logistics Hub (Energía, logística e industria sostenible)”. Este miércoles 20 le tocó al municipio de Guasave con el perfil del “Sinaloa Food Industry, Agroindustria, valor agregado y biotecnología”. El jueves 21 de mayo le corresponde a Culiacán analizar sobre el “Sinaloa Smart Services. Tecnología, economía del conocimiento y transformación digital”.

El encuentro para Mazatlán será el viernes 22 de mayo para rediseñar un “Sinaloa Health & Culture Hub, Turismo, salud, bienestar e industrias creativas”. De acuerdo al objetivo, se definirá la especialización inteligente del territorio, desde Los Mochis, Guasave, Culiacán y Mazatlán. Sinaloa abrió una conversación estratégica sobre el futuro de su industria alimentaria rumbo al 2050 en la mesa sectorial “Sinaloa Food Industry” llevada a cabo en Guasave con representantes de empresas, academia, sociedad civil y gobierno, quienes dialogaron sobre innovación, sostenibilidad, agroindustria y desarrollo regional como parte de la Estrategia Sinaloa 10+. “Transformar la vocación primaria en una industria alimentaria de nueva generación” fue uno de los principales llamados durante el encuentro.