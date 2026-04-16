$!Impulsa Fundación Coppel a más de 2,500 emprendimientos en México en 2025

MÉXICO._ En el marco del Día Mundial del Emprendimiento, Fundación Coppel compartió los resultados de su estrategia de desarrollo económico en 2025, en el que más de 2 mil 500 personas lograron iniciar o fortalecer su negocio, generando nuevas oportunidades de ingreso para ellas, sus familias y sus comunidades. Explicó que este impacto se logró a través de dos líneas de acción: el impulso a la creación de nuevos emprendimientos y el fortalecimiento de microempresas en operación, con un enfoque que combina formación práctica, acompañamiento cercano y acceso a herramientas productivas.





“El emprendimiento es una de las vías más efectivas para ampliar oportunidades y generar movilidad social. Nuestro compromiso es acompañar a las personas para que sus negocios nazcan, crezcan y se consoliden en el tiempo”, señaló Rocío Abud, directora de Fundación Coppel y de Responsabilidad Social de Grupo Coppel. Este esfuerzo, indicó, forma parte de la estrategia social de Fundación Coppel, que también incluye acciones en educación y liderazgo, espacios públicos y cultura, así como en la atención a desastres y emergencias.

Personas que dan el paso a emprender La Fundación Coppel expuso que durante 2025, más de 6 mil 400 personas accedieron a contenidos de emprendimiento; de ellas, mil 100 participaron en programas de capacitación e incubación para iniciar su propio negocio. Estos programas, señaló, fueron financiados por Fundación Coppel y sus aliados, quienes aportaron 4.8 pesos por cada peso invertido por la fundación, destinados a fortalecer estos procesos.





“La clave de emprender es no tener miedo a comenzar, porque desde el momento en que tienes en mente una idea de negocio, hay que implementarla. Con Coppel Emprende adquirí herramientas como la inteligencia artificial que me han servido mucho no solo para mi emprendimiento, sino también para mi vida”, compartió Brenda Longino, una emprendedora que se capacitó en el programa de Coppel Emprende.

Negocios que crecen y generan más ingresos

Para quienes ya cuentan con un negocio, Fundación Coppel impulsa Coppel Emprende, una plataforma digital gratuita que, en los últimos cuatro años, ha capacitado a más de 33 mil personas con herramientas prácticas para mejorar su operación, atraer clientes y aumentar sus ventas. Bajo este enfoque, a partir de 2025, Coppel Emprende amplía su oferta con Punto Cero, un módulo diseñado para acompañar a emprendedores desde sus primeras etapas y convertir sus ideas en negocios sostenibles, fortaleciendo así una ruta integral de desarrollo que va desde la idea hasta la consolidación del negocio. Como siguiente paso, explicó la Fundación Coppel, las personas que concluyen su formación pueden acceder al programa Capital Semilla en los estados con convenio. En 2025, esta iniciativa otorgó apoyos en especie —como máquinas de coser, refrigeradores, cámaras fotográficas, secadoras, planchas y herramientas de estilizado— a más de mil microempresarios en siete estados del País, con una inversión conjunta de 8.4 millones de pesos. Estos apoyos se destinaron a negocios diversos, reflejo de las economías locales: artesanías (34 por ciento), agricultura (25 por ciento), alimentos y bebidas (14 por ciento), comercio (9 por ciento), ganadería (7 por ciento) y textil y confección (7 por ciento), entre otros.



