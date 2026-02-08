$!Impulsa inaugura Veredas y refuerza su compromiso con el desarrollo sustentable de Mazatlán

MAZATLÁN._ Con una visión enfocada en la planeación urbana, la calidad de vida y la confianza como eje central, Impulsa Inmuebles inauguró oficialmente Veredas, un macroproyecto residencial ubicado en la zona norte de Mazatlán, una de las áreas con mayor crecimiento y plusvalía de la ciudad. La inversión destinada supera los 600 millones de pesos y ha generado 134 empleos directos, fortaleciendo la economía local y el sector de la construcción. Veredas representa una nueva forma de vivir en comunidad, al integrar casas, departamentos y terrenos residenciales dentro de cotos privados diseñados para ofrecer seguridad, conectividad y contacto con la naturaleza.





En esta primera etapa, el desarrollo contempla dos cotos exclusivos: uno con 205 casas residenciales y otro con 183 departamentos, como parte de un plan maestro que prioriza la sustentabilidad y el bienestar de las familias. El proyecto se ubica en una zona estratégica, con accesos tanto por el área comercial de Galerías Mazatlán, mediante un puente exclusivo, como por El Venadillo, lo que permite una conectividad eficiente hacia los principales puntos de la ciudad. Entre sus características destacan el doble filtro de seguridad, dos lagos naturales, amplias áreas verdes, cancha de futbol; rutas interiores para caminar, trotar o andar en bicicleta; así como un diseño urbano que orienta las viviendas hacia áreas comunes para fomentar la convivencia.





Durante el evento inaugural, Carlos Álvarez del Castillo, director general de Trassen, empresa desarrolladora de Veredas, subrayó que el proyecto es resultado de más de 25 años de trayectoria basada en la integridad y la planeación responsable. Señaló que Veredas abarca 90 hectáreas, con más de 75 mil metros cuadrados de áreas verdes, convirtiéndose en uno de los desarrollos más completos y robustos de la ciudad, donde la ingeniería y la naturaleza convergen para elevar el estándar de vida en Mazatlán. “Hoy no nos reunimos para celebrar una hora más, sino para abrir las puertas a los sueños que aquí comienzan a construirse, venimos a hablar de confianza, esa que no se pide, se gana. Trassen no llega hasta aquí por casualidad, llega por una trayectoria de más de 25 años haciendo las cosas bien cuando nadie estaba mirando en un sector tan retador como el inmobiliario, esa integridad es nuestro activo más valioso”, dijo. “Por eso quiero agradecer la visión de Impulsa al elegir a Veredas como su socio estratégico. Lo que nació como una sólida propuesta de lotes residenciales hoy se consolida como el desarrollo más completo de la ciudad; estamos en Mazatlán, una ciudad en un momento clave de transformación, apostar aquí no es solo invertir en tierra, es creer en el desarrollo ordenado”.





Por su parte, Ricardo Clouthier Carrillo, director general de Impulsa, destacó que en un contexto de incertidumbre en el mercado inmobiliario, la clave para invertir es la confianza. Resaltó que Impulsa cuenta con más de 35 años de experiencia y más de 2 mil 200 propiedades entregadas en Mazatlán, Culiacán y la región del Bajío, trayectoria que hoy respalda el desarrollo de Veredas. Informó que el proyecto ya registra avances importantes en ventas, escrituración y entrega puntual, con la proyección de entregar más de 100 viviendas y departamentos en 2026.





“Gracias por estar aquí en la apertura de las casas muestra de Veredas y por tomarse el tiempo para conocer el proyecto. Valoramos mucho que nos acompañen... hoy todos sabemos que el mercado inmobiliario de Mazatlán está viviendo momentos de incertidumbre, en este contexto la clave para tomar una decisión de compra es saber con quién invertir. En Impulsa tenemos más de 35 años en esta industria y con el tiempo hemos aprendido que lo más importante para tomar una decisión no es sólo vender, sino construir confianza. Y la confianza se construye acompañando al cliente, entregando a tiempo y respaldando las promesas con hechos”, señaló. “Veredas es un ejemplo claro de esto, hoy tenemos 140 ventas, estamos escriturando, estamos entregando casas a tiempo y en el año 2026 vamos a entregar más de 100 casas y departamentos. Este avance es posible gracias a una decisión que tomamos hace muchos años, venir a Mazatlán, quedarnos aquí y seguir invirtiendo”.



