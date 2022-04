$!Impulsa Inmuebles dona equipo de cómputo a Hospital General de Sinaloa

Sheyla Ramírez Ramírez, jefa del área de informática del hospital, detalló que estas computadoras donadas vienen a fortalecer todas las áreas de servicio, brindando una mejor atención a los usuarios, en donde los trabajadores no se detengan por la falta de equipamiento.

“Creemos que con el trabajo en equipo entre la ciudadanía y gobierno estatal y federal es la única manera de progresar, por lo que doy gracias por esta donación, a todo el equipo de jefaturas del hospital, quienes tienen a su cargo a muchas personas que requieren de computadoras, por lo que una vez más agradecemos a esta empresa, que no es la única que se ha acercado para ayudar, y esperamos que esta acción motive a otras a acercarse a apoyar al hospital en beneficio de la propia ciudadanía”, señaló Bazúa López.

“Como especialistas en tecnologías, sabemos la importancia que representa el tener un buen equipo de cómputo en la operación diaria, sabemos que el no tenerlo puede detener parte del trabajo, y con los eventos que han sucedido a raíz de la pandemia, ustedes han dado un esfuerzo muy grande, no solo el personal médico, sino administrativo, por ello, para nosotros es de vital importancia apoyarlos, así que esperamos que estos equipos sean de mucha utilidad para ustedes, y que esta no sea la última vez que nos toca apoyarlos ”, resaltó el gerente de tecnologías.

Explicó también que los equipos rondan entre los 7 mil y los 10 mil pesos, ya que algunas son de escritorio y otras son laptops, las cuales fueron preparadas para ser utilizadas de manera inmediata en el hospital.

Ruidén señaló que bajo su mando, esta es la primera ocasión que le toca realizar una actividad como esta, esperando no sea la última, buscando replicar este tipo donación, pero en beneficio de otra institución para su beneficio.