Impulsa Sectur el Turismo Comunitario en Sinaloa

De la mano de los Pueblos Mágicos también se impulsa el turismo comunitario en Sinaloa para que los turistas extranjeros y nacionales conozcan las comunidades y sus costumbres, manifestó la Secretaria de Turismo en la entidad, Mireya Sosa Osuna.

“Justamente durante el periodo 2026 vamos a estar trabajando de la mano con los ayuntamientos en equipamiento, infraestructura turística, comercialización, mercadotecnia, capacitación y profesionalización muy importantes, de hecho con apoyo del Instituto Politécnico Nacional llevamos a cabo estas capacitaciones en nuestros cinco Pueblos Mágicos del estado de Sinaloa”, añadió Sosa Osuna.

“Y pues vamos a seguir trabajando en ese sentido y a fortalecer nuestros Pueblos Mágicos porque todavía este 2026 va ser un año muy importante para los cinco Pueblos Mágicos, para San Ignacio y Rosario tenemos actividades de encomienda que vamos a estar dando lata a los municipios, trabajando de la mano con ustedes para así seguir fortaleciendo porque sí es un tema muy importante, de la mano de Pueblos Mágicos también relacionado es el tema de Turismo Comunitario”.

Tanto en su mensaje durante el evento Diálogos, convocado este miércoles por el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa en la zona sur del estado como en entrevista, expresó que el turismo comunitario es impulsado por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya que ha encargado darle seguimiento en la entidad.

“Y justamente estuvimos en el municipio de Escuinapa con los indígenas tepehuanes, el estado de Sinaloa actualmente no está en la Guía Nacional de Experiencias de Turismo Comunitario, hay nueve estados presentes y Sinaloa actualmente no está, pero ya estamos en la lista y esperamos ser el estado número 10, ya tuvimos dos llamadas con la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), este es un proceso importante que llevamos en toda la parte técnica de la mano de la Unesco y esto además nos da visibilidad”, reiteró la titular de la Sectur en el estado.

“Entonces esto nos permite que a nivel mundial nos volteen a ver a Sinaloa, a estas regiones con desarrollo de Turismo Comunitario que vamos a estar creando en la Guía Nacional de Experiencias de Turismo Comunitario en el sur del estado en Escuinapa con tepehuanes, pero también parte del turismo comunitario es la pesca, el mango, entonces todas estas rutas vamos a hacer, de hecho actualmente estamos trabajando en nuevas rutas porque las vamos a llevar a comercializar a Fitur (Feria Internacional de Turismo)”.

Ya en entrevista recordó que se tiene más de dos meses trabajando en el tema de Turismo Comunitario, el objetivo es estar en la Guía Nacional de Experiencias de Turismo Comunitario, se está trabajando bajo el liderazgo del Gobernador del estado y de la Secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, que trae ese programa por encomienda de la Presidenta de la República.

“Y muy contentos porque estamos visibilizando todas nuestras comunidades yoremes-mayos que son un orgullo de todos los sinaloenses que nos dan identidad, estuvimos recibiendo a Fonatur, Sectur federal ahí en Los Mochis, en Los Mochis nos fuimos al Pueblo Mágico de El Fuerte Sinaloa, ahí estuvimos visitando varios centros ceremoniales tomando en cuenta a las personas, coanaros se llaman, que son gobernadores con los yoremes-mayos, hay 22 centros ceremoniales en el estado, principalmente en la zona norte”, continuó Sosa Osuna

También hay un Colegio de Ancianos, por ello primero se les pone en la mesa y se les platica de este proyecto para ver si están interesados y dijeron que sí porque les importa mucho el desarrollo económico, social y turístico y social que les puede traer.

“Y estamos trabajando de la mano con la Unesco el soporte y la guía técnica que conlleva para así ser parte de la Guía Nacional de Turismo Comunitario que también va ser promovida ahorita que vayamos a Fitur en Madrid, porque es muy importante sobre todo para el turismo europeo y en Los Mochis precisamente como la entrada a las Barrancas del Cobre es donde más turismo europeo recibimos en todo el estado de Sinaloa y es precisamente gracias a nuestras culturas que tenemos”, subrayó.

“Y estuvimos también en San Miguel Zapotitlán, estamos trabajando con los tour operadores en rutas en donde justamente resalten todo ese tema de Turismo Comunitario, no nada más un destino, estamos buscando hacer destinos de Turismo Comunitario, un destino de Turismo Comunitario no nada más es un municipio o un centro ceremonial sino una región, la región del norte del estado va ser Los Mochis, ahí está san Miguel Zapotitlán, hay unos centros ceremoniales”.

Además incluye El Fuerte, Capomus, Tehuecos y las comunidades que están alrededor, llegando hasta Choix, continuó, entre otros puntos.