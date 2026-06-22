Impulsa Sectur Sinaloa profesionalización del sector turístico con capacitación en Mazatlán

Con el propósito de consolidar la calidad en la atención al visitante y fortalecer las competencias del personal que labora dentro del sector turístico, la Secretaría de Turismo de Sinaloa llevó a cabo en Mazatlán una jornada de capacitación denominada ‘Calidad en el servicio, atención a turistas y visitantes’, dirigida a prestadores de servicios de distintos espacios del puerto.

Dicho curso, forma parte de una estrategia estatal de profesionalización impulsada desde el año 2025, orientada a mejorar el desempeño del capital humano que tiene contacto directo con los turistas, con la finalidad de elevar la competitividad de los destinos sinaloenses y fortalecer la experiencia del visitante.

Así lo compartió la subsecretaria de Planeación, Inversión y Desarrollo Turístico, Celia Jáuregui Ibarra, la cual señaló que este programa de capacitación se ha desarrollado de manera continua en distintos municipios del estado, como parte de una política pública enfocada en la formación y fortalecimiento de habilidades del personal del sector turístico.

“Esta es una dinámica de capacitación que la Secretaría de Turismo llevamos a cabo desde el año pasado y con mucho gusto les puedo compartir que hemos capacitado y hemos colaborado y contribuido con esta visión en el tema de capacitación y fortalecimiento de competencias”, comentó.

Jáuregui Ibarra mencionó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que incluye programas como Travel Lab, así como jornadas de formación realizadas en ciudades como Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, con el objetivo de abarcar diferentes regiones y sectores del turismo en Sinaloa.

Asimismo, destacó que la capacitación no solo responde a una necesidad operativa, sino a una visión integral del turismo como una actividad donde el factor humano resulta determinante para la percepción del destino.

En ese sentido, enfatizó que el contacto directo entre el personal y los visitantes tiene un impacto decisivo en la experiencia turística, muchas veces por encima de la infraestructura o la oferta de atractivos.

“La capacitación es de lo más importante. No se habla tanto de eso porque generalmente cuando hablamos en temas de turismo hablamos de promoción, hablamos de encuestas, de estadísticas, de temas que tienen que ver con el desarrollo económico de cualquier destino turístico”, declaró.

“Pero el tema del contacto humano, las personas son quienes se convierten en embajadores, son las personas que son el primer contacto con quienes nos visitan, son los que provocan que quienes nos visitan se conviertan en embajadores y no solo eso, sino que regresen”, agregó.

La subsecretaria expresó que el valor de la experiencia turística radica en la atención que reciben los visitantes desde su llegada, lo cual influye directamente en la imagen que se llevan del destino y en su disposición a regresar o recomendarlo.

“Mazatlán está lleno de productos turísticos, de atractivos turísticos que hacen que a cualquiera se le antoje venir, pero que se te antoje regresar y que hables bien de Mazatlán, pues el personal que está en contacto y que los recibe y que los atiende”, dijo.

“Son los principales responsables, así que de ahí la importancia de capacitarles y de profesionalizar la atención al turista”, añadió.

Jáuregui Ibarra agregó que Mazatlán cuenta con una vocación natural de hospitalidad, característica que puede potenciarse mediante la capacitación constante y la profesionalización del personal que atiende a los turistas, lo cual permite no solo mejorar el servicio, sino también fortalecer la posición del destino frente a otros mercados turísticos.

La funcionaria compartió que en esta jornada participaron alrededor de 100 colaboradores de distintos espacios turísticos, quienes recibieron formación en temas como cultura turística, servicio al cliente, atención al visitante, trabajo en equipo, comunicación efectiva y calidad en el servicio.

Además, comentó que de acuerdo con la Secretaría de Turismo, estos contenidos están diseñados para fortalecer habilidades blandas que inciden directamente en la atención al público, así como para promover una cultura de colaboración entre los equipos de trabajo dentro de cada centro turístico.

Finalmente, Jáuregui Ibarra externó que el programa de capacitación busca además generar un efecto multiplicador en el sector, al dotar a los participantes de herramientas que puedan replicar en sus respectivos centros de trabajo, contribuyendo así a elevar los estándares de servicio en todo el ecosistema turístico del estado.

Para este curso, el tema principal a abordar es el de la cultura turística en general, así como también se adentrará en subtemas como la atención al visitante, servicio al cliente y trabajo en equipo, teniendo la finalidad de cumplir con todas las funciones que tienen que ver con el desarrollo de la actividad turística.