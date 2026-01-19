$!Impulsan en Madrid a Mazatlán y Los Mochis

En el preámbulo de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, la Secretaría de Turismo de Sinaloa presentó el programa “Del mar a la montaña”, para promocionar el turismo de Mazatlán y Los Mochis. De acuerdo con un comunicado de Sectur Sinaloa, se presentó el programa con 40 agentes de viajes y 10 medios especializados.







Esta actividad, que estuvo encabezada por la Secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, se llevó a cabo dentro del marco de la 46 edición de FITUR, la feria internacional de turismo más influyente del sector. Además, durante las actividades Sosa Osuna también participó en la reunión de trabajo de la Asociación de Secretarias y Secretarios de Turismo de México.







La jornada inició con la intervención de Gloria Guevara Manzo, destacada líder global en turismo que fue Presidenta y CEO del World Travel & Tourism Council, la principal organización privada que representa al sector global de viajes y turismo.





