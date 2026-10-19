$!Impulsan la cultura del café en Mazatlán con ‘The Coffee Experience’

MAZATLÁN._ Con gran éxito se llevó a cabo la primera edición en el puerto de The Coffee Experience. El evento, que tuvo como sede La Casona de la Machado, celebró la cultura del café con talleres, conferencias, degustaciones y mucho más. Con el propósito de generar comunidad en torno al café y brindar una plataforma de visibilidad a las barras de especialidad y reposterías locales, el festival comenzó a las 15:00 horas del pasado sábado 17 de octubre y concluyó a las 19:00 horas, y la entrada tuvo un costo simbólico de $250 por persona.

The Coffee Experience fue una jornada interactiva en la que más de 200 personas se reunieron para recorrer los diferentes salones de La Casona de la Machado en un ambiente familiar. Los asistentes pudieron aprender del museo “Ruta del café”, espacio educativo que contenía información sobre el cultivo de la planta del café en Brasil, Colombia y México, además del proceso de fermentación. En el área de Cata de café, se aprendió sobre las características del café a través de los sentidos; y en la de Métodos de extracción, los presentes escucharon todo sobre V60, Chemex, Aeropress y Prensa Francesa. Además, David Balbuena, reconocido barista con 15 años de trayectoria, impartió el taller Arte Latte y además dos conferencias, “Del campo a la taza”.

Por si fuera poco, en el área de degustación los asistentes pudieron conocer y disfrutar las delicias culinarias de los distintos patrocinadores, desde bebidas innovadoras hasta aperitivos encantadores. Entre las marcas invitadas estaban Danlú Caffe, Lado Oeste, Juan Pán, Luchis Bakery, LAMARQUE, Butter Cookies, La Olivia y Cayenna. Por otro lado, en el área de convivencia, las familias se reunieron para deleitarse con los sabores presentes y convivir con la música de un DJ de fondo. Durante el evento, los organizadores Juan Carlos Lizárraga, Javier Lizárraga Mercado y Javier Lizárraga López compartieron unas palabras de agradecimiento a los asistentes, patrocinadores y colaboradores por el notable éxito del festival cafetalero, destacando la sólida asociación estratégica entre Café El Marino con Grupo Panamá. Para concluir, se le entregó un reconocimiento a los representantes de las cafeterías locales que formaron parte de The Coffee Experience.

Asimismo, Norberto Rojas, Gerente de División Fine Dining de Grupo Panamá, destacó la excelente aceptación de la comunidad hacia nuevas propuestas recreativas. “Lo que me gusta es que la gente se dio la oportunidad de venir a un evento como este, que es la primera vez que hacemos un evento así en Mazatlán. Esta es la cuarta edición, tres ya se han hecho en Culiacán, pero esta es la primera vez que lo hacemos en un formato así un poquito más grande, más como una especie de festival (...) Y lo segundo es de que pues la gente no nada más vino, sino que lo está disfrutando. Aquí veo rostros contentos, platicando, disfrutando bebidas, sorprendiéndose con bebidas que los patrocinadores y los aliados hicieron”, expresó Rojas. Por su parte, Alejandra Gomez, Gerente de Marketing de Café El Marino, mencionó la excelente respuesta de los asistentes y la notable afluencia de doscientas personas, lo que refleja el fuerte vínculo que la organización mantiene con su comunidad. “Todo este evento lo hacemos para ellos (los mazatlecos). Es una empresa que justamente creció aquí, entonces estamos hechos por ellos básicamente, y es celebrar justamente estos 76 años de carrera como empresa, con la comunidad con la que hemos crecido y sobre todo también hacer parte justamente de las cafeterías que forman parte de nuestros clientes actualmente. Entonces es darles también ese espacio para que también ellos se den a conocer y hacer que juntos crezcamos más”, dijo Gomez.

Ante la respuesta del público mazatleco, los organizadores expresaron su intención de dar continuidad a The Coffee Experience y consolidarlo como un festival periódico en el puerto.