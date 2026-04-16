$!Inaugura Dr. Héctor Zamudio Serrano consultorio de Ginecología en Mazatlán

MAZATLÁN._ En un ambiente familiar y de cercanía, el médico especialista Héctor Zamudio Serrano inauguró la tarde del sábado 11, en punto de las 17:00 horas, su consultorio de Ginecología y Obstetricia, ubicado en la colonia Ferrocarrilera.

El acto protocolario incluyó el tradicional corte de listón acompañado de sus padres, así como la bendición por parte del padre Rafael Martínez de la parroquia San Carlos Borromeo, un momento cargado de emotividad y significado personal, al consolidar un proyecto profesional construido a lo largo de años de preparación y vocación médica.