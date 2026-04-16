$!Inaugura Dr. Héctor Zamudio Serrano consultorio de Ginecología en Mazatlán

MAZATLÁN._ En un ambiente familiar y de cercanía, el médico especialista Héctor Zamudio Serrano inauguró la tarde del sábado 11, en punto de las 17:00 horas, su consultorio de Ginecología y Obstetricia, ubicado en la colonia Ferrocarrilera.
El acto protocolario incluyó el tradicional corte de listón acompañado de sus padres, así como la bendición por parte del padre Rafael Martínez de la parroquia San Carlos Borromeo, un momento cargado de emotividad y significado personal, al consolidar un proyecto profesional construido a lo largo de años de preparación y vocación médica.
Al evento acudieron amigos y familiares cercanos, quienes respaldaron al especialista en esta nueva etapa, marcada por el compromiso de brindar atención integral a la salud de la mujer en Mazatlán.
El consultorio se encuentra en Flamingos #208, segundo piso, en la colonia Ferrocarrilera, desde donde el doctor Zamudio Serrano ofrecerá servicios enfocados en el cuidado ginecológico y obstétrico, con atención personalizada y tecnología acorde a las necesidades actuales.
Durante la inauguración, el médico agradeció la confianza de quienes han acompañado su trayectoria y reiteró su disposición de contribuir al bienestar de sus pacientes, priorizando la ética profesional y la calidez humana en cada consulta.
Para agendar citas, se encuentra disponible el número 669 147 7861 vía telefónica y WhatsApp. Asimismo, los interesados pueden consultar más información a través de su cuenta oficial en Instagram @drhectorzamudio.ginecologo