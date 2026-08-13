Inaugura Embryogen sus nuevas instalaciones en el Hospital Ángeles Culiacán

La atención médica para la mujer da un paso adelante en Sinaloa con la apertura de Embryogen Sinaloa Centro de Fertilidad, Clínica de la Mujer, un centro de alta especialidad ubicado en la nueva Torre de Hospital Ángeles Culiacán. Clínica que nace con el propósito de acompañar a las mujeres en las distintas etapas de su vida bajo un modelo innovador de atención integral, multidisciplinario y centrado en sus necesidades. La doctora Patricia Márquez Iribe, directora médica de la clínica destacó que Embryogen nació hace 12 años, brindando atención a las parejas con infertilidad, y durante todo este tiempo han tenido la fortuna de realizar más de 7 mil ciclos de reproducción asistida y haber visto nacer a más de 3 mil 500 bebés.

Patricia Márquez Iribe, directora médica de Embryogen.

”Esas historias de esas parejas que han venido con nosotros durante el tratamiento, nos hizo hacernos la pregunta de qué pasaría si juntamos una unidad, donde las mujeres no tengan que salir de Sinaloa, y no solamente puedan tratar su problema de infertilidad, sino mas bien, tratarlas en todas las etapas de su vida, desde adolescencia, infertilidad, ginecología, urología ginecológica, prevención de enfermedades, climaterio y menopausia”, detalló la directora. Una clínica, dijo, en la que la mujer sepa que al entrar en ella encontrará la atención a todos los problemas relacionados con la salud femenina. Es por ello que después de estos 12 años de historias con estos pacientes, regresan ya con sus bebés, para ahora atender otros temas relacionados con su salud femenina, surgiendo así Embryogen, y ahora convertida en una clínica de la mujer.

La clínica se encuentra en la nueva torre de Hospital Ángeles Culiacán.

”Embryogen es un proyecto que está integrado por 10 médicos especialistas en distintas áreas, con mucha experiencia, pero sobre todo con el sello que tiene Embryogen, una excelente calidad humana, por lo que ya estamos listos para atender a la mujer en toda la etapa de su vida, brindando un servicio completo en un solo lugar”, resaltó. La clínica reúne en un mismo espacio ginecología preventiva, fertilidad y reproducción asistida, uroginecología, ginecología oncológica, medicina materno-fetal, medicina crítica obstétrica, climaterio y menopausia, nutrición, ginecología estética y medicina regenerativa, integrando distintas disciplinas para ofrecer un acompañamiento coordinado, preventivo y personalizado. Su amplia trayectoria en Ginecología, Obstetricia y Biología de la Reproducción Humana, ha sido fundamental para construir este nuevo concepto de atención.

Especialistas del equipo médico que forma parte de la clínica.

Su práctica profesional se ha caracterizado por la incorporación de innovación y tecnología médica, siendo la primera mujer en Sinaloa en realizar cirugía robótica con el sistema Da Vinci. La propuesta de Embryogen se fortalece gracias a Hospital Ángeles Culiacán, que brinda el respaldo de su infraestructura hospitalaria y tecnología de vanguardia, haciendo posible este nuevo concepto de atención especializada para la mujer en Sinaloa.

La cínica cuenta con distintas áreas de atención para la mujer.

Con Embryogen Sinaloa Centro de Fertilidad Clínica de la Mujer, la experiencia acumulada durante 12 años en reproducción asistida se transforma en una visión más amplia: acompañar a la mujer no solamente en el camino hacia la maternidad, sino en todo su camino, ofreciendo en un mismo lugar experiencia médica, tecnología, prevención y atención humana para cuidar su salud en cada etapa de la vida. ”Embryogen es la primera clínica en Culiacán y la primera en el noroeste del país, en integrar todas las especialidades en un solo lugar; hacía falta una clínica así en Culiacán, sé que tenemos especialistas en la ciudad, pero ninguno integrado en un solo lugar y eso marca un gran valor”, subrayó Márquez Iribe.

Médicos de la clínica y médicos invitados presentes en el evento previo al corte de listón.