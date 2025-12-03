$!Inaugura Fresh Market cuarta tienda en Culiacán; invierten 200 millones de pesos

Grupo Ley, a través de su formato premium, abrió su nueva sucursal Fresh Market en la colonia Las Quintas, en Culiacán, con lo que consolida la expansión de su cadena en el noroeste del País con una inversión de 200 millones de pesos. La nueva tienda ya tuvo un impacto positivo en la sociedad, pues ha generado 130 empleos directos y 350 empleos indirectos.

La inauguración se realizó este miércoles 3 de diciembre de 2025; la nueva sucursal se localiza en Bulevar Doctor Mora número 1231, en la colonia Las Quintas, en Culiacán. Esta apertura representa la cuarta tienda Fresh Market de la cadena en total y la tercera que se establece en la ciudad de Culiacán; adicionalmente, la cadena cuenta con una sucursal en Mazatlán, específicamente en Isla 13, y las otras dos en Culiacán, ubicadas en La Primavera y Plaza Ceiba.

En total, la cadena suma ahora 314 tiendas Ley más las cuatro unidades de Fresh Market. Ana Cecilia Riestra, gerente de Publicidad y Relaciones Públicas de Casa Ley, destacó que la empresa busca que los clientes tengan una experiencia novedosa y agradable. “Tenemos muchas novedades, la verdad es que queremos que vengan a conocerla, queremos que vengan a vivirla”, señaló Riestra.

La tienda ofrece diversas innovaciones en sus servicios para el público sinaloense como snacks y bebidas como las bobas, que son bebidas tipo frapé, que están preparadas al instante con bolitas de diversos sabores y la tienda tiene un área para que los cliente puede personalizar sus dulces, papas, gomitas y chamoy. La panadería extiende su reconocida línea de sabor con la incorporación del pan de masa madre, disponible en versiones tanto de pan dulce como de pan blanco.

Se ofrece una estación para preparar café, incluyendo opciones de café a granel y cremas. Una de las novedades más destacadas son los enfriadores de bebidas, que permiten alcanzar un punto de congelación en menos de 30 segundos, ideal para jugos o refrescos de preferencia. La sucursal operará en un horario de 07:00 a 22:00 horas los 365 días del año. Casa Ley no detiene sus planes de crecimiento, ya que la compañía tiene actualmente presencia en 10 estados del País, incluyendo Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Durango, Coahuila, Jalisco, Michoacán y Colima y antes de finalizar el año la cadena cerrará sus proyectos con una apertura la próxima semana.