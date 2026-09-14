Inaugura Hospital Ángeles Culiacán, su nueva área de Mastografía

Buscando siempre estar a la vanguardia, ofreciendo servicios médicos a la sociedad sinaloense, utilizando la tecnología de última generación, Hospital Ángeles de Culiacán, llevó a cabo a la inauguración de su nueva área de Mastografía, presentando el nuevo mastógrafo Giotto Class 30000 Series. Este es un sistema avanzado de mastografía digital de campo completo, con capacidad de tomosíntesis mamaria, diseñado para brindar imágenes de alta precisión, detección oportuna y mayor comodidad para la paciente.

Sinué Pasos, Karen Lizeth Ceballos y Manuel Arturo Acosta.

”La tomosíntesis, es una tecnología de último nivel, que nos ayuda a valorar la mama no solo en 2D, sino como 3D, lo que permite evaluar lesiones un poco más pequeñas de lo que se pudiera evaluar con la mastografía convencional, fundamental para una detección temprana para el Cáncer de Mama”, detalló Karen Lizeth Ceballos, Radióloga Especialista en Mama. De igual manera, detalló, el nuevo mastógrafo servirá para realizar biopcias, evitando así realizarla en quirófano, dando el diagnóstico y al mismo tiempo el tratamiento de las lesiones mamarias.

Sinué Pasos, director general de Hospital Ángeles Culiacán.

Sinué Pasos, director general de Hospital Ángeles Culiacán, destacó que esta nueva área representa un logro más para el hospital, como para toda la sociedad sinaloense, sumando nueva tecnología, mejores servicios, a través de equipos de última generación, en beneficio de todos. “La llegada de este equipo para nosotros es muy importante, no lo hay en el estado, sobre todo aquí en la ciudad, esto permite obviamente la detección oportuna de cáncer de mama, a través de imágenes en 3D, de manera mucho menos invasiva o complicado para las mujeres, y felices, porque seguimos a la vanguardia de seguir creciendo en la medicina de alta especialidad, sobre todo con médicos expertos en el manejo de imágenes, en este caso mamarios”, subrayó el director general.

Cristian Martínez, Marco Ronson, Chantal Ibarra, Astrid Soto, Aleida Contreras, Paúl Osua y Enrique Báez.

Este proyecto, dijo, es algo que ya se venía visualizando en los últimos dos años, en los cuales hemos traído equipos como el Da Vinci, los quirófanos digitales, el tomógrafo, y hoy el nuevo mastógrafo. “Sin duda, es un equipo que hacía falta, porque lo que hace, es darnos imágenes de gran calidad que equipos convencionales no haría, y lo hace de manera mucha más efectiva, rápida, claros y precisos”, resaltó.