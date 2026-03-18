$!Inaugura Hospital Ángeles su nueva torre de especialidades

Con la presencia de la comunidad médica, personal administraivo, e invitados especiales, y público en general, directivos de Hospital Ángeles de Culiacán, realizaron la inauguración de la nueva Torre de Especialidades. Este nuevo espacio está creado para fortalecer la atención médica de alta calidad, y seguir ofreciendo servicios de excelencia a toda la comunidad sinaloense. Con esta obra, Hospital Ángeles celebra un logro que reafirma su compromiso con la excelencia, con su comunidad médica y con la confianza que miles de pacientes han depositado en esta institución, marcando una nueva etapa para el hospital y para todos los que forman parte de esta historia de su presente y su futuro.

Sinuhé Pasos Salazar, director general de Hospital Ángeles Culiacán.

Sinuhé Pasos Salazar, director general de Hospital Ángeles Culiacán, destacó estar viviendo un momento emotivo, especial y tan representativo para la institución, de la que el formado parte desde hace 28 años, dejando un precedente de un antes y un después en la medicina ”Quiero agradecer todo el apoyo del consejo directivo y sobre todo el crecimiento que hoy día lo podemos ver en una torre de consultorios, equipamiento y servicios que estamos desarrollando hoy en día, así como reconocer al corporativo de Hospitales Ángeles Health System por toda la confianza depositada en esta gran marca y por haber invertido en esta gran ciudad, y así formar parte de la gran red de 27 hospitales en el país, lo que ha permitido convertirnos en la cadena más grande de hospitales de México y América Latina”, detalló Recordó que fue en el 2019 cuando recibió el gran reto integrar a la gran comunidad médica que había aquí, así como el crecimiento de este hospital como una espacio de alta vanguardia, tecnología y de altas especialidades, resaltando que hoy esa misión ha sido cumplida, sumando a esto la integración de más médicos a su comunidad.

Médicos e invitados recorren las nuevas áreas de la torre de especialidades.

“Esta nueva torre fue prometida hace muchos años, la cual hoy tenemos ya consolidada, gracias infinitas a todos los médicos que se sumaron conmigo, a entender cual era la trayectoria y el crecimiento de este hospital, porque esto se lograr con trabajo en equipo, gracias a todo mi equipo que colaboró en todas las áreas, porque sé que sin su ayuda, este logro no se habría concretado”. Subrayó que la llegada de esta torre, significará un precedente importante, donde la alta especialidad está en Culiacán, en el estado, y que no hay quien pueda decir lo contrario. “Hoy abrimos las puertas a nuevas generaciones, a generaciones que hoy están en su máximo esplendor y por supuesto, reconozco y dejo muy amplio el crecimiento que hoy en día va a surgir en este hospital, a través de esta nueva torre de especialidades, porque lo que vamos a hacer, es dejar la meta muy alta, e incentivar a que el mismo corporativo y el comité de socios, sigan invirtiendo en esta ciudad porque vale la pena, reconocer el trabajo bien hecho y lo que hemos nosotros logrado, como lo es esta torre, a pesar de las situaciones que hemos vivido en los últimos meses”, resaltó.

Hospital Ángeles Culiacán expande sus servicios y capacidad con la nueva torre de especialidades.

Pasos Salazar expresó a los nuevos médicos que llegan, que se sientan en casa, buscando desde casa que de este lugar se hable bien en cada rincón del país, de que la medicina de este hospital y de esta ciudad se encuentra en lo más altos estándares de calidad y de tecnología, pero sobre todo de su comunidad médica. Durante el evento, se dio a conocer también que Hospital Ángeles Culiacán, en los últimos años ha consolidado una etapa de transformación institucional, orientada a la innovación, la alta especialidad y la atención central en el paciente. Fue en el 2024 cuando inició una nueva etapa con la integración del comité directivo 2024-2026, estableciendo una ruta de crecimiento enfocado en fortalecer la reestructura, la tecnología médica y los estándares de calidad, además, se realizaron importantes trabajos de remodelación distintas áreas del hospital, modernizando espacios clínicos, utilizando procesos y elevando la experiencia de atención para pacientes y profesionales de la salud.