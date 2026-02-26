$!Inaugura ICAMI nueva sede en Culiacán y amplía su capacidad de atención

El Centro de Formación y Perfeccionamiento Directivo (ICAMI) inauguró este jueves su nueva sede en Culiacán, complejo con instalaciones más amplias y modernas que permitirá aumentar su capacidad de atención y fortalecer la formación de líderes en el sector empresarial. Durante el acto inaugural, Luis Ariel Encinas Becerra, director general Noroeste en ICAMI, señaló que la apertura del nuevo edificio representa una nueva etapa en su historia, al mejorar las condiciones pedagógicas y responder a la creciente demanda de sus programas de formación.







“Estás instalaciones son más ad hoc en cuanto a capacidad, en cuanto a modernidad, en cuanto a la utilidad pedagógica que necesitamos para los participantes”, resaltó. Explicó que la institución tiene más de cinco décadas de presencia en la ciudad, fundada en 1974 por empresarios locales, y que la nueva sede constituye un momento clave al ampliar la infraestructura y modernizar sus espacios.









“El camino ha marcado hitos. En su nacimiento en 1974, luego unas instalaciones que tuvimos en Insurgentes que duramos 25 años ahí, ese fue el segundo hito. El tercer hito es este”, apuntó. Detalló que el complejo está integrado por tres aulas, una con capacidad para 60 personas y dos para 38 participantes, lo que permite triplicar la atención respecto al edificio anterior. “Con eso estamos triplicando la capacidad para atender los participantes, en el edificio anterior teníamos apenas 38, ahora triplicamos esta capacidad de atención”. Además, cuenta con espacios para trabajo en equipo, áreas verdes, estacionamiento amplio, áreas comunes más amplias y un oratorio. Indicó que las nuevas instalaciones buscan ofrecer un entorno más adecuado para el aprendizaje, donde los participantes puedan enfocarse en los programas de formación y en el desarrollo de habilidades directivas.







Destacó que el modelo de la institución se enfoca en la formación integral de las personas, promoviendo liderazgo con visión humana, responsabilidad y capacidad de toma de decisiones. Señaló que la apertura de la nueva sede responde al crecimiento de los programas y a la mayor exigencia del sector empresarial en la preparación de sus gerentes y directivos. “Llega en buen momento, llega en un momento en el que necesitábamos ya una capacidad así, en un momento donde los programas crecen, cada vez más demandados, donde la exigencia del empresariado es cada vez más pragmática... hay una mayor exigencia integral”, subrayó. Precisó que actualmente, tienen 3 mil personas en formación tan solo en Culiacán, pero esta presencia se mantiene también en los estados de Guadalajara y Monterrey. “En el noroeste, en Culiacán [tiene más presencia Icami). Evidentemente que al ser un sistema nacional pues la presencia en México, Guadalajara y Monterrey que son las otras sedes principales pues al haber una mayor densidad empresarial pues también tenemos más seguidores ahí”, agregó.





