$!Inauguran Almarena Residencial en la zona de mayor plusvalía de Mazatlán

”El proyecto cuenta con dos tipos de departamentos y tres prototipos de casas a elegir que se ajustan a distintas necesidades y presupuestos, además contamos con diversas formas de pago flexibles que se ajustan a los presupuestos de los clientes, en todo el proceso de la compra hay un acompañamiento de la empresa en la asesoría del crédito, entrega, servicio postventa y administración del condominio”, enfatizó.

”Estoy seguro de que la plusvalía que nuestros clientes obtengan en Almarena será similar o superior a los proyectos realizados anteriormente como Almar, Palmilla o Ámbar, pero lo más importante: estoy convencido de que generará plusvalía de vida para las familias que decidan vivir en Almarena o vacacionar en este destino”.

También dio a conocer que próximamente Impulsa iniciará los proyectos de Sonterra 2 y un proyecto de departamentos en Cerritos frente al hotel Torres Mazatlán, donde se iniciará la preventa en unos meses más.

Agradeció a los clientes que ya confiaron en el proyecto de Almarena, que ya tiene un 80 por ciento de las ventas, así como a las autoridades, contratistas y quienes han participado en este proyecto.

”Al día de hoy hemos iniciado la construcción de 300 casas y damos empleo a casi 700 trabajadores de la construcción, continuó, entre otros puntos.

Mazatlán tiene un futuro promisorio

y un crecimiento audaz: Manuel Clouthier

Por su parte, el presidente del Consejo de Impulsa, Manuel Clouthier Carrillo, agradeció a los presentes y a quienes han participado y apoyado el proyecto, como el Secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca del Gobierno de Mazatlán, Ricardo Velarde Cárdenas.

”Mazatlán efectivamente tiene un futuro promisorio, su ritmo de crecimiento es muy audaz, pero si no cuidamos a Mazatlán estaremos sembrando la semilla de su propia destrucción y muy en particular me refiero al tema de servicios, al tema de la planeación urbana, en fin, tiene mucho qué trabajarse el área municipal, hoy por hoy tienen la ventaja del apoyo del Gobierno estatal para no dejar de hacer lo que se tiene que hacer para sentar las bases de ese futuro al cual nos hace referencia Ricardo Velarde, ojalá así sea”, enfatizó Clouthier Carrillo.