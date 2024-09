“Antes de empezar quisiera agradecer a la familia Tirado. Está aquí Raúl en representación de la familia Tirado, que fueron y son nuestros socios. Gracias a ellos y a Eduardo Murguia, este sueño se hizo realidad.

Ha costado, ahora sí que sangre, dolor y lágrimas, pero aquí estamos, sin rajarnos, hemos pasado la pandemia, que fue realmente difícil, pero no nos rajamos, aquí estuvimos y aquí estaremos”, expresó Álvarez del Castillo.

Señaló que fue difícil concretar las negociaciones, pero que al final se logró el objetivo, todo el pro de los condóminos que habitarán Veredas, un proyecto que tendrá lagos, áreas verdes, canchas de usos múltiples, casa club, centro comercial, ciclovía, seguridad, ingreso controlado, entre otras amenidades.

“Hoy vemos que ha sido muy difícil, que si hacíamos el puente, que si no, en algún momento nosotros también llegamos a dudar del famoso puente. Las autoridades a nivel nacional son realmente difíciles en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Créanme, es un desastre”, dijo.

“Gracias a Ricardo Clouthier también, por confiar en nosotros, de Impulsa. Estamos aquí, tenemos una sociedad que estamos a punto de firmar, y eso nos va a fortalecer como un producto donde vamos a tener lotes, departamentos, casas de 4 o 5 diferentes tipos. Creo que tendríamos toda una gama de productos para quien quiera venir, de todos los precios, pueda adquirir y hacer esos sueños y vivir esta realidad, que ya es un hecho”, comentó.

Informó que la apertura de la carretera Mazatlán-Durango fue el detonante para que se decidiera apostar a Mazatlán y su crecimiento.

“¿Qué vi en Mazatlán? Vi una gran oportunidad de crecimiento con la carretera Durango, se conectaron 10 millones de habitantes que no tenían playa, y dije, esto tiene que crecer sí o sí. Hoy es muy fácil verlo porque ya pasó. Hubo un crecimiento, hubo una explosión en Mazatlán, hace 7 años que estuve aquí, en lo que yo veo hoy y realmente ha sido padrísimo, porque hemos estado aquí, confiamos, no existía la Peche Rice, había una terracería, nos metimos en una camioneta hasta acá, y me decían que estábamos lejísimos”, compartió.

“Hoy en día ya nos comió la ciudad, vemos el crecimiento, me han pasado 3 o 4 veces esto a nivel nacional, en desarrollos que tenemos en otros lados, y yo lo vi y dije, esto va a pegar porque va a pegar. Confiamos, fue muy difícil el tema del puente que hoy en día, gracias a Dios ya se tiene, ya es una realidad.

Veredas cuenta con todo lo necesario para vivir

Veredas la primer comunidad planeada en Mazatlán donde se cuenta con todo lo necesario para vivir con doble anillo de seguridad y 92 hectáreas. Donde vivir bien, es lo natural.

“¿Qué quisimos hacer en Veredas? Quisimos hacer un fraccionamiento que creo que no había en Mazatlán, creo que seguimos siendo el número uno, con muchísimas áreas verdes, con lagos naturales, lagos hechos por nosotros, con jardines, con diseño, con seguridad, doble seguridad, en un coto con seguridad y afuera hay otra seguridad, va a haber área comercial dentro, me están pidiendo para poner una iglesia, estamos viendo eso, platicando con la familia Tirado, en fin”.

“¿Qué estamos viendo en un futuro? Creo que hasta escuelas va a haber aquí, ¿Para qué? Para que tú llegues y vivas aquí y ya no salgas. Cuando llegues de tu chamba, llegues de donde llegues, aquí haya todo lo que tú necesitas. Las canchas, las albercas, que los hijos salgan con la bici, caminando, corriendo, siempre rodeados de las 92 hectáreas bardeadas, para que no tengan ningún problema de seguridad”, explicó.

De momento comentó que ya se tiene vendido alrededor de 450 terrenos, los cuales cuentan con servicios de agua, luz, internet de fibra óptica, y con todo lo que cuenta terrenos 100 por ciento urbanizados. Y calles de 100 por ciento concreto.

El proyecto cuenta con muchas áreas verdes para ser exactos 75 mil metros cuadrados, además informó que hubo unos cambios en el Plan Maestro, esto al presentar un coto que estará en la entrada el cual se llamará Huanacaxtle.“Pusimos un coto en la entrada, es el coto Huanacaxtle, ahí había dos Huanacaxtles, ahí existen y no los vamos a invadir, van a quedar ahí, ahí pusimos la Casa Club, siempre en pro de lo verde”.

“El coto 2 estará al lado del lago, van a ser departamentos de Impulsa, y bueno, van a salir con precios, yo creo que muy, muy atractivos, abajito de los 2 millones, que es un producto que hoy en día no se encuentran, y eso es una gran oportunidad”.

Para mayor información

Veredas es una gran opción para quienes buscan construir una vivienda en un entorno único con la garantía de excelencia y calidad que ofrece, por lo que los interesados pueden consultar la página www.veredas.mx.

Algunas amenidades:

* Dos Lagos

* 75,000 m2 de áreas verdes

* Puente de acceso exclusivo a Veredas

* Canchas de usos múltiples

* Centro Multiusos con alberca y zona infantil en cada coto

* Área comercial

* Seguridad en doble anillo

* Ingreso controlado con tres carriles de entrada y tres de salida