$!Inauguran en Culiacán el Tercer Foro Inmobiliario de AISIN 2025: ‘Impacta y Vende, Evolución Inmobiliaria’

La Asociación de Inmobiliarios de Sinaloa inauguró este jueves el Tercer Foro Inmobiliario 2025, titulado “Impacta y Vende, Evolución Inmobiliaria”, en el auditorio MIA de Culiacán.

Durante su mensaje inaugural, Julio César Ruiz Meza, presidente de AISIN, destacó que el foro representa la muestra de que el sector inmobiliario en Sinaloa está más fuerte y unido que nunca.

Subrayó que el encuentro busca dejar como resultado nuevas alianzas y proyectos que contribuyan a la reactivación económica y al fortalecimiento del mercado inmobiliario en la entidad.

“Este foro no es un evento normal, es la muestra de que el sector inmobiliario en Sinaloa está más vivo, más fuerte y más unido que nunca”.

“Estoy convencido de que este foro dejará grandes ideas, nuevas alianzas y proyectos que marcarán un antes y un después para nuestro sector”.