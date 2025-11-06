$!Inauguran en Culiacán el Tercer Foro Inmobiliario de AISIN 2025: ‘Impacta y Vende, Evolución Inmobiliaria’

La Asociación de Inmobiliarios de Sinaloa inauguró este jueves el Tercer Foro Inmobiliario 2025, titulado “Impacta y Vende, Evolución Inmobiliaria”, en el auditorio MIA de Culiacán.
Durante su mensaje inaugural, Julio César Ruiz Meza, presidente de AISIN, destacó que el foro representa la muestra de que el sector inmobiliario en Sinaloa está más fuerte y unido que nunca.
Subrayó que el encuentro busca dejar como resultado nuevas alianzas y proyectos que contribuyan a la reactivación económica y al fortalecimiento del mercado inmobiliario en la entidad.
“Este foro no es un evento normal, es la muestra de que el sector inmobiliario en Sinaloa está más vivo, más fuerte y más unido que nunca”.
“Estoy convencido de que este foro dejará grandes ideas, nuevas alianzas y proyectos que marcarán un antes y un después para nuestro sector”.
“No solo vendemos casas, ayudamos a construir hogares; no vendemos locales, impulsamos negocios; no vendemos tierra, sembramos proyectos y futuro”, expresó Ruiz Meza ante los asistentes.
El evento contó con la presencia de David Rasberi Lizárraga, director de Proyectos de la Secretaría de Economía de Sinaloa, José Aispuro Calderón, director de Mejora Regulatoria y Gestión del Ayuntamiento de Culiacán, el Diputado del Congreso del Estado, César Ismael Guerrero Alarcón.
Además de agentes inmobiliarios, desarrolladores, valuadores e inversionistas.
Durante su participación, Aispuro Calderón reiteró el compromiso del Gobierno Municipal con la infraestructura que sustente el desarrollo urbano y habitacional.
Mencionó obras como la nueva planta potabilizadora de agua, la extensión del malecón sobre la avenida Álvaro Obregón poniente y los puentes de conexión vial al norte y sur de la ciudad, proyectos que, dijo, facilitarán el crecimiento ordenado de la capital sinaloense.
El legislador César Ismael Guerrero reconoció el papel del gremio inmobiliario en la economía estatal y recordó que la Ley Inmobiliaria de Sinaloa fue producto de una demanda del propio sector.
“Es una ley que ustedes buscaron, no impuesta, sino construida desde su experiencia y necesidad. Hoy, el reto es ejercer esta profesión con mayor dignidad, certeza jurídica y competitividad”, afirmó.
El foro contará con la participación de ponentes como Juan Pablo Ramírez con su conferencia “Resiliencia inmobiliaria: Adaptarse, crecer y trascender” y el empresario sinaloense Manuel Clouthier con “Visión crítica de México, la economía y el mundo inmobiliario”.
En el encuentro también participan patrocinadores del sector, entre ellos Vidafel Inmuebles y Desarrollos, además de representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda.