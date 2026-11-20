CULIACÁN._ Con la participación de productores, autoridades estatales y representantes del sector pecuario, este viernes fue inaugurada la edición 49 de la Feria Ganadera de Sinaloa, que se desarrollará del 20 al 29 de noviembre en Culiacán. Durante el acto inaugural, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava destacó el respaldo de su administración al sector ganadero, particularmente mediante el programa de mejoramiento genético, que cuenta con una inversión de 8 millones de pesos y contempla apoyos de 25 mil pesos por la adquisición de cada ejemplar seleccionado. “Reconocemos, especialmente, el impulso del programa de mejoramiento genético con una inversión de 8 millones de pesos y apoyo de 25 mil pesos por la adquisición de cada selección”, expresó.









La Mandataria estatal reconoció la coordinación con la Unión Ganadera Regional de Sinaloa y el trabajo del Secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel. “Estamos convencidos de que la unión entre productores, organizaciones e instituciones es fundamental para enfrentar los desafíos y construir mejores oportunidades para nuestro sector”, señaló. Por su parte, José Alfredo Sáinz Aispuro, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa y del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria, informó que la exposición reúne a 44 ganaderías con 550 ejemplares bovinos de tres razas diferentes, además de 10 expositores que presentan 132 ejemplares.









El dirigente ganadero destacó que, pese a las dificultades que enfrenta el sector, entre ellas la problemática del gusano barrenador, los productores mantienen sus actividades. “Hoy, por más de 400 ejemplares expuestos aquí que vienen a comercializarse de raza pura, lo mejor de la genética de nuestro estado para que podamos mejorar nuestros hatos ganaderos y poder seguir en nuestra actividad”, manifestó. Sáinz Aispuro señaló que uno de los compromisos pendientes es recuperar el estatus zoosanitario que permita exportar ganado, además de impulsar subastas para mejorar los precios de comercialización y reducir la intermediación. “Estamos próximos ya a dar inicio al tema de las subastas, que eso vendrá a fortalecer el precio para ustedes y quitará intermediación en el tema de la comercialización”, afirmó. También anunció que próximamente comenzarán a operar plantas de recepción de leche de Alimentación para el Bienestar en Ahome y Mazatlán, con el propósito de fortalecer las condiciones de comercialización para los productores lecheros.









El dirigente sostuvo que más de 25 mil familias dependen de esta actividad en Sinaloa y destacó la unidad del sector para enfrentar los problemas que atraviesa. En su intervención, Ismael Bello Esquivel, Secretario de Agricultura y Ganadería, destacó que la feria representa una tradición arraigada en la cultura sinaloense desde mediados de la década de 1970. “Desde mediados de los años 70 del siglo pasado, cuando se realizó por primera vez esta feria ganadera, se convirtió en un referente en nuestro país. Desde entonces, ha arraigado en la cultura y la memoria de varias generaciones de sinaloenses”, expresó. El funcionario sostuvo que el encuentro representa un espacio de convivencia entre el campo y la ciudad, además de una oportunidad para fortalecer los vínculos comunitarios. “Al abrirse las puertas de esta feria, se abre un espacio para las operaciones productivas y comerciales, pero también para el fortalecimiento de los lazos sociales y comunitarios”, dijo. Bello Esquivel informó que se implementará un operativo conjunto de seguridad con los tres órdenes de gobierno para garantizar la tranquilidad de las familias que acudan a las instalaciones.







