Sin embargo, Ochoa López llamó a no ver este tema de manera negativa pues se trata solamente de una estimación y no hubo responsabilidad en el hecho por parte del Municipio.

”No lo veamos como forma negativa de que no entraron o no hubo porque es algo que ya pasó y no me gustaría que se siguiera replicando porque ya todo está en la normalidad, fue algo que nadie tuvo la culpa, en el tema de la ciudad”, expresó.

Reiteró que lo sucedido con el carguero “Chiapas Star” fue algo imprevisto y lo realmente importante es que este miércoles otro crucero arribará al muelle fiscal de manera habitual como marca el calendario que difunde la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona).

”Va a llegar un crucero el día miércoles, por ahí está el calendario que siempre manda la Asipona; es el que ya estaba agendado en este calendario mensual, el otro por ciertas razones siguió su itinerario, pero este ya estaba programado”, declaró.

Destacó que afortunadamente Mazatlán cuenta con otros segmentos turísticos que refuerzan la afluencia en Mazatlán aparte del turismo de crucero, como son el turismo de reuniones y el turismo en la zona rural.

”La semana pasada tuvimos un congreso de químicos, donde vinieron alrededor de 3 mil químicos, entonces gracias a esto y al trabajo que se ha hecho de parte de todas las dependencias, hay diferentes segmentos que nos ayudan, entonces va bien el tema del turismo”, manifestó.