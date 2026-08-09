$!Industria de la construcción en Sinaloa cae 7% durante el primer cuatrimestre de 2026

La diferencia representa una disminución de 296 millones 786 mil pesos en el valor de producción del sector durante los primeros cuatro meses de 2026.

De acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre enero y abril de este año el valor de producción de las obras realizadas en el estado ascendió a 3 mil 933 millones 611 mil pesos, mientras que durante el mismo periodo de 2025 alcanzó los 4 mil 230 millones 397 mil pesos.

La industria de la construcción en Sinaloa inició 2026 con una caída de 7 por ciento en el valor de producción de las obras, al comparar el primer cuatrimestre del año con el mismo periodo de 2025.

La contracción se presentó en cada uno de los meses del primer cuatrimestre. En enero, la producción pasó de mil 26 millones 449 mil pesos en 2025 a 954 millones 341 mil pesos este año.

Para febrero, el valor registrado fue de 977 millones 984 mil pesos, prácticamente similar al de 2025, cuando se contabilizaron 979 millones 67 mil pesos.

En marzo, el sector alcanzó su mayor nivel de producción en lo que va de 2026, con mil 34 millones 986 mil pesos, aunque permaneció por debajo de los mil 148 millones 17 mil pesos registrados durante el mismo mes del año pasado.

Mientras que en abril se contabilizaron 966 millones 300 mil pesos, frente a los mil 76 millones 864 mil pesos de abril de 2025.

La evolución reciente muestra que el sector de la construcción todavía se encuentra por debajo de los niveles alcanzados en años anteriores.

En 2023, Sinaloa registró su mayor valor anual de producción de obras de los últimos años, con 17 mil 470 millones 377 mil pesos. Sin embargo, en 2024 la actividad se contrajo alrededor de 24.4 por ciento, al cerrar con 13 mil 206 millones 535 mil pesos.

Durante 2025 se observó una ligera recuperación, con un valor anual de 13 mil 358 millones 749 mil pesos, apenas 1.15 por ciento por encima de lo registrado un año antes.

Sin embargo, el comportamiento observado durante el primer cuatrimestre de 2026 apunta nuevamente a una reducción en la actividad constructora.

La cifra acumulada de enero a abril de este año, de 3 mil 933.6 millones de pesos, también se encuentra por debajo de los 5 mil 265.6 millones registrados en el primer cuatrimestre de 2022, los 5 mil 948.9 millones de 2023 y los 4 mil 770.1 millones de 2024.

Con ello, el sector de la construcción sinaloense enfrenta un inicio de año marcado por una menor generación de valor en las obras, después de que en 2025 apenas había logrado recuperar parte del terreno perdido tras la fuerte caída registrada en 2024.