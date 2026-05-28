Industria farmacéutica invertirá $21 mil millones en producción de medicinas en México, anuncia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que la industria farmacéutica invertirá 21 mil millones de pesos en siete proyectos de producción de medicamentos e investigación científica, como parte del objetivo del Plan México para aumentar la fabricación en el País.

Estos proyectos estarán vinculados también a la investigación científica, destacó Sheinbaum este jueves en conferencia matutina.

El Gobierno de México buscará, mediante inversiones, que la industria farmacéutica se siga desarrollando.

“Como saben, el objetivo del Plan México es producir más en México, lo que consumimos y también que nos permita exportar a otros países, no solo Estados Unidos, sino también diversificar las exportaciones”.

“Y el fortalecimiento de la industria farmacéutica en el país, pues es muy importante. Entonces, agradecemos la confianza en México y que sigamos trabajando por el bien de todas y todos los mexicanos”.

El Secretario de Salud federal, David Kershenobich, comentó en conferencia matutina que el Gobierno de México ha estado en “comunicación directa” con la industria farmacéutica para fortalecer la inversión en el País.

“Lo que van a anunciar el día de hoy es un total de 21 mil millones de pesos, pero que, más allá de la cifra, habla de la posibilidad de desarrollo industrial en el País, el poder tener acceso a la producción de medicinas en el País y será parte de lo que seguirá desarrollándose”, señaló.



Gobierno de Sheinbaum busca inversiones

En 2025, el Gobierno federal presentó un decreto con el que busca atraer inversión extranjera e impulsar la producción de medicamentos, insumos y dispositivos médicos en el territorio para cubrir la demanda interna.

La estrategia que plantea el decreto consiste en dar preferencia a las compañías farmacéuticas que inviertan en el país en los procesos de compra de medicamentos en México, a través de los cuales obtienen ganancias millonarias.

“Para cualquier compra de insumos que realicemos, particularmente las licitaciones públicas o las compras que se hagan de medicamentos genéricos, lo que estamos buscando es utilizar un criterio de puntos y porcentajes para que podamos dar puntos adicionales y privilegiar a aquellas compañías que acrediten inversión en el territorio nacional”, precisó el subsecretario de Salud, Eduardo Clark.

Para obtener este beneficio, las compañías que producen medicamentos o insumos genéricos deben contar con plantas en territorio nacional o invertir, ya sea en la investigación o desarrollo científico, de productos innovadores o biosimilares en el País.